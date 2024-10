Slavni i njihovi skandali: Kako su celebrityji narušili svoj zvjezdani status

Svaki postupak slavnih osoba pomno se motri, zbog čega lako mogu dospjeti na crnu listu i imati uništene karijere. U nastavku donosimo neke od najvećih skandala celebrityja koji su okaljali njihov zvjezdani status i smanjili šansu za ostankom u svijetu slavnih.

Armie Hammer

Američkom glumcu Armieju Hammeru (38), najpoznatijem po ulozi u filmu "Call Me By Your Name", vrata Hollywooda su se zatvorila nakon što je optužen za kanibalizam i seksualno zlostavljanje. Optužen je za mučenje nekoliko djevojaka i silovanje, a bivšu je djevojku navodno htio i pojesti. Mnoge djevojke su izašle u javnost s priznanjem da im je glumac slao poruke čiji je sadržaj opisivao kanibalski fetiš, no on se obranio objasnivši da je riječ o "zabavnoj fantaziji".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bivša djevojka optužila ga je za urezivanje inicijala po koži nožem, a on tvrdi kako se radilo o "struganju" bez krvi. Sve informacije vezane uz njegove seksualne fantazije i ponašanja u prethodnim vezama uništile su mu karijeru i priznao je da je zbog toga postao suicidalan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Lindsay Lohan

Bivša dječja zvijezda Lindsay Lohan (38) nekoliko je godina izbivala iz javnosti zbog brojnih posljedica svojeg devijantnog ponašanja. Glumica je uzrokovala prometnu nesreću te je bila optužena za vožnju pod utjecajem supstanci i bijeg s mjesta nesreće. Njena karijera već je tada bila kompromitirana, no Lohan se našla u još većem središtu pozornosti nakon što se s istim optužbama susrela dva mjeseca kasnije.

Foto: Profimedia

Također, zvijezda je provela četiri mjeseca u zatvoru zbog krađe nakita. Nekoliko godina živjela je povučenim načinom života i posvetila se procesu odvikavanja, što se naposljetku pozitivno odrazilo na njenu glumačku karijeru.

Kevin Spacey

Oscarom nagrađeni američki glumac Kevin Spacey (65) bio je optužen za devet seksualnih napada, a prijavilo ga je četiri muškaraca. Incidenti su se navodno dogodili između 2010. i 2013. godine te ih je glumac sve negirao. Nakon objavljivanja iskustava žrtava u javnost, Spaceyeva se reputacija narušila.

Foto: AP

Glumac je tada utjelovio ulogu u poznatoj seriji "House of Cards", čiju su produkciju prvotno odgodili, a zatim su snimili novu sezonu bez Spaceya. Prošlo ljeto održano je suđenje i glumac je bio oslobođen svih optužbi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Janet Jackson

Pjevačica Janet Jackson (58) jedno je vrijeme bila na crnoj listi zbog skandala s Justinom Timberlakeom (43). Naime, tijekom Super Bowl nastupa pjevač je strgnuo tkaninu s Janet, zbog čega se vidjela njezina dojka na televiziji. Iako je njegova karijera ostala netaknuta, sestra Michaela Jacksona morala se nositi s određenim posljedicama.

Foto: Profimedia Godinama je o tome šutjela, no onda je odlučila progovoriti: ''Iskreno, cijela ta stvar izašla je izvan svih granica. I naravno, bio je to incident koji se nije smio dogoditi. No, svi traže krivca, stoga ovo mora prestati. Justin i ja smo jako dobri prijatelji i uvijek ćemo to i biti'', rekla je.

Zabranili su joj dolazak na dodjelu Grammyja, MTV je prestao promovirati njenu glazbu te je bila prisiljena javno se ispričati. Mnogi još danas ne znaju je li otkrivanje grudi na nastupu bilo planirano ili ne.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Charlie Sheen

Karijera zvijezde popularne serije "Dva i pol muškarca", Charlieju Sheenu (59), nerijetko je bila u opasnosti zbog problema s ovisnosti, ali i velikog broja skandala. Prvo se šuškalo da je upucao svoju zaručnicu, Kelly Preston, a dobio je i zabranu prilaska supruzi Denise Richards (53) zbog prijetnji smrću.

Foto: Profimedia

Bivša supruga, glumica Brooke Mueller (47), tvrdi kako joj je Sheen prijetio, stavivši nož ispod njenog vrata na spomen razvoda, no kasnije je opovrgla priču. Holivudski glumac se odrekao i alimentacije nad djecom, a njegova karijera je okončana nakon što je u jednom intervjuu otkrio da može "lupati kamenčiće od sedam grama" cracka kokaina.

O.J. Simpson

Preminula zvijezda američkog nogometa i glumac, O.J. Simpson, sudjelovao je u jednom od najozloglašenijih suđenja u SAD-u. Prvotno je bio optužen za smrt bivše supruge Nicole Brown Simpson i njezina prijatelja Ronalda Goldmana koje je navodno izbo nožem 1994. godine u Los Angelesu.

Foto: Profimedia

Ipak, Simpson je na kraju proglašen nevinim, a mnogi Amerikanci bili su zgroženi njegovim oslobađanjem. Zvijezda je naposljetku završila u zatvoru jer ga je porota osudila za otmicu i oružanu pljačku u casinu hotela 2007. godine. Iako je trebao provesti čak 33 godine iza ćelija, deset godina kasnije pušten je na uvjetnu slobodu. Njegov život bio je ispričan u Oscarom nagrađenom dokumentarcu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Roditelji školaraca u Zagrebu prestravljeni zbog novog učenika: 'Bojimo se za svoju djecu'