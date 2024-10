Od sakupljanja tuđe kose do kolekcije Barbie lutaka: Ovo su najčudnije navike i hobiji slavnih osoba

Slavne osobe često se čine nedostižnima i savršenima, ali i oni imaju svoje neobične navike i hobije koji ih čine ljudskima poput svih nas. Mnogi celebrityji imaju zanimljive i ponekad bizarne interese kojima se bave u slobodno vrijeme. U ovom članku otkrit ćemo neke od najčudnijih hobija i navika poznatih ličnosti.

Angelina Jolie i njezina kolekcija noževa

Angelina Jolie, poznata holivudska glumica, ima neobičan hobi - sakupljanje noževa i bodeža. Jolie je u jednom intervjuu otkrila da ju je majka odvela da kupi prvi nož kada je imala samo 11 ili 12 godina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Otada je razvila pravu strast prema oštrim predmetima i danas posjeduje impresivnu kolekciju noževa iz cijelog svijeta. Glumica kaže da je fascinirana poviješću i dizajnom različitih vrsta noževa te da joj oni predstavljaju simbol snage i zaštite. Iako se mnogima ovaj hobi može činiti čudnim, Jolie tvrdi da je to za nju umjetnost i da noževe doživljava kao skulpture.

Foto: Profimedia Angelina Jolie na Filmskom festivalu u Veneciji

Tom Hanks i njegova ljubav prema pisaćim mašinama

Oskarovac Tom Hankspoznat je po svojoj strasti prema starim pisaćim mašinama. Glumac je počeo sakupljati ove retro uređaje još kao tinejdžer i danas posjeduje impresivnu kolekciju od preko 250 primjeraka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hanks kaže da ga fascinira mehanika i zvuk pisaćih mašina te da mu one predstavljaju savršen spoj umjetnosti i inženjerstva. Toliko je zaljubljen u pisaće mašine da je čak napisao i knjigu kratkih priča inspiriranu njima. Hanks redovito koristi svoje omiljene primjerke za pisanje pisama i bilješki, a kaže da mu zvuk tipkanja pomaže da se opusti i fokusira.

Foto: Profimedia Tom Hanks

Johnny Depp i njegova kolekcija Barbie lutaka

Iako se to možda ne bi očekivalo od njega, glumac Johnny Depp strastveni je kolekcionar Barbie lutaka. Depp je u intervjuima priznao da posjeduje na desetke specijalnih izdanja ovih popularnih igračaka.

Kaže da je svoju kolekciju započeo kupujući lutke za svoju kćer, ali da se s vremenom i sam navukao na sakupljanje. Depp posebno voli limitirana izdanja Barbie lutaka inspirirana poznatim ličnostima i filmskim likovima. Glumac tvrdi da mu je igranje s lutkama pomoglo da se bolje poveže sa svojom kćeri te da mu kolekcija predstavlja nostalgično podsjećanje na njezino djetinjstvo.

Foto: Profimedia

Katy Perry i njezina kolekcija tuđe kose

Pop zvijezda Katy Perryima prilično bizaran hobi - sakupljanje pramenova kose drugih poznatih osoba. Perry je otkrila da u svojoj torbici često nosi komadiće kose Miley Cyrus i Taylor Swift.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pjevačica kaže da joj je to način da se osjeća povezano s drugim glazbenicima koje cijeni. Iako priznaje da je to pomalo jezivo, Perry tvrdi da joj je sakupljanje kose zabavno i da to doživljava kao svojevrsne suvenire s turneja i događanja. Mnogi su ostali šokirani ovim neobičnim hobijem, ali Perry se ne obazire na kritike.

Foto: Profimedia

Mike Tyson i njegova ljubav prema golubovima

Bivši boksački prvak Mike Tyson poznat je po svojoj strasti prema golubovima. Odrastao je uzgajajući ove ptice u Brooklynu i kaže da su mu one bile utjeha u teškom djetinjstvu. Danas posjeduje preko 1000 golubova različitih vrsta i boja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tyson tvrdi da mu briga o golubovima pomaže da se smiri i opusti. Čak je osnovao i udrugu za zaštitu golubova te redovito sudjeluje na izložbama i natjecanjima. Iako mnogi smatraju da je to čudan hobi za bivšeg boksača, Tyson kaže da ga golubovi ispunjavaju i da mu predstavljaju važan dio života.

Foto: Profimedia

Claudia Schiffer i njezina kolekcija insekata

Slavni supermodel Claudia Schiffer ima neobičan hobi - sakupljanje insekata. Schiffer je od djetinjstva fascinirana kukcima i paucima te je s godinama izgradila impresivnu kolekciju. U svojoj kući ima posebnu prostoriju posvećenu zbirci koja uključuje rijetke i egzotične vrste iz cijelog svijeta.

Schiffer kaže da ju fascinira raznolikost i ljepota insekata te da uživa proučavajući njihovu anatomiju i ponašanje. Osim živih primjeraka, sakuplja i entomološke knjige i ilustracije. Iako mnogi smatraju insekte odvratnima, Schiffer tvrdi da su oni za nju prava umjetnička djela prirode.

Foto: Instagram/Claudia Schiffer Claudia Schiffer

Rod Stewart i njegove minijaturne željeznice

Rockeru Rodu Stewartu najveća strast, osim glazbe, su minijaturne željeznice. Već desetljećima gradi ogromnu maketu željeznice u potkrovlju svoje kuće. Maketa je inspirirana američkim željeznicama iz 1940-ih i zauzima površinu od čak 110 kvadratnih metara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Stewart sam izrađuje većinu elemenata, od zgrada i krajolika do minijaturnih figura. Kaže da mu rad na maketi pomaže da se opusti od stresa glazbene industrije. Toliko je posvećen ovom hobiju da čak rezervira dodatnu hotelsku sobu na turnejama kako bi mogao raditi na prenosivim dijelovima makete.

Foto: Profimedia Rod Stewart

Paris Hilton i njezin hobi lovljenja žaba

Nasljednica hotelskog carstva Paris Hilton ima prilično neobičan hobi - lovljenje žaba. Hilton je otkrila da obožava loviti žabe na svojim rančevima u Kaliforniji i Nevadi. Kaže da ih hvata rukama i stavlja u kantu, a zatim pušta natrag u prirodu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hilton tvrdi da joj ovaj hobi pomaže da se poveže s prirodom i opusti od gradske vreve. Iako mnogi smatraju da je to čudno za jednu slavnu bogatašicu, ona kaže da uživa u jednostavnosti i spontanosti ovog hobija. Hilton čak planira snimiti reality show o svojim avanturama u lovljenju žaba.

Foto: Profimedia Paris Hilton

Nicolas Cage i njegova opsesija egipatskom kulturom

Glumac Nicolas Cage poznat je po svojoj fascinaciji drevnim Egiptom. Cage je toliko opsjednut ovom civilizacijom da je kupio grobnicu u obliku piramide na groblju u New Orleansu, gdje planira biti pokopan.

Glumac posjeduje i veliku kolekciju egipatskih artefakata, uključujući mumije i sarkofage. Cage je čak dao svom sinu ime Kal-El, prema kriptonskom imenu Supermana, jer ga je privukla sličnost s egipatskim bogovima. Glumac redovito putuje u Egipat kako bi istraživao drevne lokalitete i kaže da ga fascinira misterija i duhovnost te civilizacije.

Foto: Profimedia

Megan Fox i njezina opsesija Britney Spears

Glumica Megan Fox ima neobičnu naviku vezanu uz letenje avionom - uvijek sluša pjesme Britney Spears. Fox je otkrila da joj glazba pop princeze pomaže da prevlada strah od letenja. Kaže da je uvjerena da se avion neće srušiti dok sluša hitove poput "Oops!...I Did It Again".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iako zvuči pomalo suludo, Fox tvrdi da joj ovaj ritual pomaže da se opusti i uživa u letu. Glumica je veliki obožavatelj Britney i kaže da joj njezina glazba općenito podiže raspoloženje u stresnim situacijama.

Foto: Profimedia

Elijah Wood i njegova strast prema DJ-ingu

Glumac Elijah Wood, najpoznatiji po ulozi Froda u trilogiji "Gospodar prstenova", u slobodno vrijeme radi kao DJ. Wood je strastveni ljubitelj elektronske glazbe i redovito nastupa u klubovima pod umjetničkim imenom Wooden Wisdom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kaže da mu DJ-ing pruža kreativni izlaz drugačiji od glume i da uživa miksajući različite glazbene žanrove. Wood često pušta glazbu na afterpartyjima filmskih premijera, a nastupao je i na velikim festivalima. Iako mnogi to smatraju samo hobijem, glumac ozbiljno shvaća svoj DJ angažman i redovito izdaje mixeve.

Lady Gaga i njezine ledene kupke

Pop diva Lady Gaga ima neobičnu rutinu nakon nastupa - ledene kupke. Pjevačica je otkrila da se nakon svakog koncerta uranja u kadu punu leda na 5-10 minuta. Kaže da joj to pomaže u oporavku mišića i smanjenju upala nakon napornih nastupa.

Nakon ledene kupke, Gaga se prebacuje u vruću kupku, a zatim stavlja kompresijsko odijelo s ledenim oblozima. Iako zvuči ekstremno, pjevačica tvrdi da joj ovaj ritual pomaže da održi formu tijekom intenzivnih turneja.

Foto: Profimedia

Benedict Cumberbatch i njegovo bavljenje meditacijom

Britanski glumac Benedict Cumberbatch veliki je zagovornik meditacije. Cumberbatch redovito prakticira budističku meditaciju i kaže da mu ona pomaže da se nosi sa stresom glumačkog posla. Glumac je čak proveo godinu dana podučavajući engleski u tibetanskom budističkom samostanu u Indiji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Cumberbatch tvrdi da mu meditacija pomaže da ostane prizemljen i fokusiran usred hollywoodskog glamura. Redovito održava radionice meditacije za kolege glumce i članove filmskih ekipa.

Foto: AFP, JOHANNES EISELE 'Benedict Cumberbatch je briljantan i zgodan. Čudno, jer kad sam ga prvi put vidjela, bio sam vrlo zbunjena i nisam znala mogu li se usredotočiti na priču'...

POGLEDAJTE VIDEO: Trump kao od majke rođen i težak 2721 kilograma niknuo u Las Vegasu