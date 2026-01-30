Skandal zbog skupocjene torbice: Bivša supruga Harisa Džinovića napravila dramu u trgovini?

Melina Galić, modna dizajnerica i bivša supruga pjevača Harisa Džinovića, i dalje je glavna tema elitnih krugova u Monaku nakon burnog incidenta u trgovini jednog od najpoznatijih svjetskih luksuznih brendova. Iako joj je u početku bila odbijena kupnja željene torbice, cijela situacija dobila je neočekivan rasplet zahvaljujući pomoći njezina bogatog zaručnika, piše Kurir.

Foto: Matija Habljak/pixsell

Pritužba koja je pokrenula lavinu

Nakon što joj zaposlenici butika nisu dopustili kupnju torbice zbog posebnih pravila i kvota, Melina se, prema navodima izvora, obratila partneru i objasnila mu što se dogodilo. Navodno je bila iznimno uzrujana jer nije mogla doći do modela koji je željela, pa ga je zamolila da iskoristi svoje veze kako bi riješio problem, dodaje spomenuti portal.

Povratak u butik uz milijunera

Nekoliko dana kasnije par se zajedno vratio u trgovinu u Monte Carlu. Dok je Melina ovaj put uglavnom šutjela, njezin zaručnik zamolio je osoblje da pozovu menadžera. Nakon kratkog razgovora zatražio je da mu pokažu najskuplje artikle, a zaposlenici su iznijeli luksuzni nakit.

Bogati partner odlučio se za dijamantnu narukvicu koju je odmah stavio Melini na ruku, a kupnja je evidentirana na njegovo ime. Nakon toga upitao je postoji li mogućnost da dobije i traženu Birkin torbicu. Nakon kraćih konzultacija, iznesen je model u crnoj boji, što je Melinu posebno oduševilo.

Nova scena unatoč uspješnoj kupnji

Iako je torbica kupljena, situacija se ponovno zakomplicirala. Melina je, prema riječima izvora, povisila ton i prigovorila menadžeru zbog prethodnog tretmana, što je njezinu partneru bilo izrazito neugodno. Navodno ju je pokušao smiriti riječima da nema potrebe za daljnjim scenama jer je problem već riješen.

Foto: Matija Habljak/pixsell

Par je uspješnu kupnju proslavio ručkom u luksuznom restoranu, a sljedećeg dana Melina se sama vratila u trgovinu kako bi partneru kupila novčanik kao znak zahvalnosti. Od tada se, tvrde upućeni, ne odvaja od torbice koja je izazvala cijeli skandal.

Kako je sve počelo

Podsjetimo, drama je započela jer u trgovinama tog brenda vrijede stroga pravila o kupnji određenih modela torbica. Melina je, prema navodima, već premašila dopuštene kvote, zbog čega joj je kupnja bila odbijena, što je rezultiralo glasnom raspravom s prodavačicom i menadžerom pred drugim kupcima.

POGLEDAJTE VIDEO:Razgovarali smo s Ruskinjom koja se zbog Putina ne smije vratiti kući