Skandal na izboru za Miss Universe: Meksikanka napustila ceremoniju, ostala stale uz nju

Natjecanje Miss Universe 2025, koje se trenutačno održava u Bangkoku, našlo se u središtu globalnog skandala nakon što je došlo do javne konfrontacije između tajlandskog pageant dužnosnika Nawat Itsaragrisil (60) i Miss Meksika Fátime Bosch (25). Sukob se dogodio tijekom ceremonije koja je uživo prenošena na društvenim mrežama.

Uvreda koja je potaknula reakciju ostalih natjecateljica

Nawat je javno prozvao Fátimu zbog propuštanja sponzorskog snimanja te je tijekom rasprave nazvao "glupom". Bosch je odbila biti ponižena pred ostalima, a nakon pokušaja daljnjeg pritiska odlučila je napustiti prostoriju. Nekoliko natjecateljica, uključujući aktualnu Miss Universe Victoriju Kjær Theilvig (22), ustalo je i otišlo zajedno s njom u znak podrške.

Val solidarnosti za Miss Meksika

Isječci sukoba brzo su se proširili TikTokom, Instagramom i X-om, gdje su korisnici opisali situaciju kao "najmoćniji čin solidarnosti u povijesti natjecanja". Hashtagovi poput #StandWithMexico i #JusticeForFatima postali su globalno trending teme.

Meksička organizacija stala u obranu svoje predstavnice

Miss Universe Meksiko ubrzo je objavio priopćenje u kojem je stao iza Bosch, naglasivši kako "niti jedna žena, na bilo kojoj pozornici, ne zaslužuje biti ponižena". Poruka podrške izazvala je snažan odjek u Latinskoj Americi, gdje je Bosch postala simbol dostojanstva i smirenosti.

Reakcija Miss Universe organizacije

Nekoliko sati kasnije, Miss Universe organizacija objavila je priopćenje u kojem ponovno potvrđuje svoju predanost "poštovanju, sigurnosti i profesionalnom okruženju". Najavili su dolazak delegacije na visokoj razini u Bangkok kako bi se situacija raspravila i osigurali uvjeti za nastavak natjecanja.

