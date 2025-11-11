Skandal na izboru ljepote: Miss Universe Čilea 'uhvaćena' s bijelim prahom, traže diskvalifikaciju

Miss Universe Čilea, Inna Moll, ovih se dana našla u središtu prave društvene oluje nakon što je na TikToku objavila video koji je izazvao burne reakcije javnosti.

Manekenka je sudjelovala u popularnom trendu “Addicted to You”, no njezina verzija izazvala je sasvim suprotan efekt od očekivanog. U videu, koji je u međuvremenu izbrisan, Moll je prikazana kako udiše bijeli puder u prahu, nakon čega slijedi njezina “glamurozna transformacija”.

Iako su mnogi drugi korisnici TikToka sudjelovali u istom trendu, Inna je ubrzo postala meta žestokih kritika. Komentatori su tvrdili da njezin video aludira na konzumaciju droge, što su mnogi ocijenili neprimjerenim ponašanjem za natjecateljicu Miss Universea. Neki su čak pozivali na njezinu diskvalifikaciju s izbora ljepote, smatrajući da takav sadržaj narušava ugled natjecanja.

Inna Moll na Instagramu objavila ispriku

S druge strane, bilo je i onih koji su stali u njezinu obranu, tvrdeći da se situacija nepotrebno dramatizira i da je video očito snimljen u šali.

Nakon što su se komentari počeli širiti društvenim mrežama i stranicama posvećenima izborima ljepote, Inna Moll odlučila je reagirati. Na Instagramu je objavila ispriku u kojoj je pokušala pojasniti okolnosti nastanka spornog videa.

“Želim se ispričati svima koji su se osjećali uvrijeđeno. Vizažist mi je predložio da to snimimo, a možda zbog jezične barijere nisam u potpunosti shvatila što se sprema. Prvo sam rekla ‘ne’, ali on je inzistirao i na kraju sam pristala. Trebala sam čvrsto ostati pri svom ‘ne’”, poručila je manekenka.

Vizažist preuzeo odgovornost za incident

Njezina isprika podijelila je javnost — dok su joj neki uputili riječi podrške, drugi su smatrali da opravdanja ne mogu izbrisati loš dojam.

Ubrzo se oglasio i vizažist, koji je preuzeo odgovornost za incident: “Miss Čilea i svima koji vole Miss Čilea, iskreno mi je žao zbog onoga što se dogodilo. Ono što sam napravio bilo je nepromišljeno i bez skrivene namjere da naštetim kandidatkinji ili imidžu zemlje. Bio je to samo dio online trenda. Uvjeravam vas da se nešto slično neće ponoviti”, izjavio je.

Iako je njegovu ispriku dio javnosti pozdravio, mnogi smatraju da je šteta već učinjena.

