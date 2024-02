Na Megadance partyju koji će održati u petak, 9. veljače u Areni Zagreb, nastupat će i pjevačica Diana Vunić poznatija kao Simplicia. Ona je zvijezda koja je 90-ih godina žarila i palila na glazbenoj sceni, a zatim se povukla. Nakon dugo vremena ćemo imati priliku čuti Simpliciu za mikrofonom u petak na Megadance partyju.

Oni koji neće moći prisustvovati koncertu moći će ga pratiti uživo na platformi Voyo.

"Megadance Party je za mene nešto kao okupljanje maturanata nakon 30 godina. Nije me trebalo posebno nagovarati, ali isto tako nisam nikad razmišljala o tome da ću opet javno izvoditi dance pjesme iz 90-ih", priznala je Simplicia.

Znate li njene hitove?

Sjećate li se hitova "Plima", "Kapaljka" i "Ciganka"? Nekada su se orile noćnim klubovima, a uskoro će Diana sve podsjetiti na dobra stara vremena.

Foto: Facebook Foto: Facebook

"Te dance dane pamtim po svakodnevnim nastupima, putovanjima, potpunoj medijskoj zastupljenosti, punim diskotekama i dvoranama, ali i po publici koja je plesala i zabavljala se uz moje pjesme. Bilo je puno fanova koji su mi pisali pisma i nakon nastupa sam redovno davala autograme, a publika je bila pristojna", prisjetila se.

Povukla se iz javnosti

Pjevačica se na vrhuncu karijere povukla sa scene i javnog života jer joj je trebala promjena stila glazbe i života.

"2004. godine sam u vlastitoj produkciji i kao autorica glazbe i teksta snimila pop pjesmu 'Moja ljubav nije slijepa' koja je te godine uvrštena među 20 najemitiranijih pjesama te godine i nakon nje snimila još jednu pjesmu zbog tebe koja je ponovila uspjeh. Ali nisam se ni tada vratila u javni život nego sam s te dvije pjesme na radio postajama samo testirala svoj autorski potencijal i dokazala sebi da imam talent za stvaranje hitova."

Foto: screenshot/YouTube Foto: screenshot/YouTube

Posvetila se zdravom načinu života

Trebala joj je promjena te je počela raditi na jazz projektu na kojem je bila producentica i autorica glazbe. Nakon što je snimila pjesmu za koju joj je tekst napisao Arsen Dedić, htjela se vratiti na glazbenu scenu, no bolest ju je spriječila.

"2008. godine sam započela pop jazz projekt na kojem sam bila producent i autorica glazbe i s kojim sam se željela vratiti na glazbenu scenu. Započela sam snimanje albuma i suradnju s poznatim jazz glazbenicima, a nakon što sam snimila pjesmu za koju mi je tekst napisao Arsen Dedić, sve se zaustavilo jer sam se razboljela i dijagnosticirano mi je rijetko autoimuno oboljenje. Trebale su mi godine i godine, puno istraživanja i rada na sebi da vratim zdravlje. Dakle, umjesto realizacije novog albuma i povratka na scenu, fokus mi je bio zdravi život pa je to i djelomično odgovor na pitanje čim se sada bavim, a to je razvijanje svog 'off grid' samoodrživog imanja u prirodi i permakultura", kaže ova pjevačica.

Foto: screenshot/YouTube Foto: screenshot/YouTube

"Lagana jazzy pjesma koju sam zadnju snimila i koja nije nigdje javno izvedena niti emitirana, naći će kao dio filmske glazbe u jednom holivudskom filmu koji će se snimati", zaključila je.

