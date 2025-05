Gdje je danas prva voditeljica 'Big Brothera'? Otkrila nam čime se bavi

Daria Knez Rukavina (47) hrvatska je glumica i voditeljica koju šira publika pamti kao voditeljicu prve hrvatske sezone ''Big Brothera'' emitirane 2004. godine na RTL-u. Iako je jedno vrijeme bila prisutna na televiziji, posljednjih godina je fokus usmjerila na kazalište gdje aktivno sudjeluje u različitim predstavama i projektima. Članica je ansambla Gradskog kazališta Trešnja, a glumi u predstavi Smrveni i Smlavi kao i brojnim drugima. Surađuje i s Fakin teatrom te nastupa u nezavisnoj produkciji Potpuni stranci u Ludoj kući.

U razgovoru s nama je otkrila kako voli uzeti nekoliko dana odmora sa svojom obitelji nakon napornih projekata jer joj to pomaže da se emocionalno i fizički obnovi.

''Uvijek volim otputovati par dana sa svojom obitelji nakon nekog intenzivnog procesa'', rekla je Daria koja je u istom razgovoru dodala da joj je kazalište trenutno glavni fokus, ali da se rado odaziva i na druge profesionalne izazove kada je riječ o glumi i snimanju.

"Uz poneko snimanje, najviše sam posvećena teatru. Imamo predstave u Trešnji koje su svakodnevno rasprodane i publika je puna djece, njihova lica govore sve i to me ispunjava."

Uskoro počinju i probe za novu predstavu Fakina u režiji Ksenije Marinković u kojoj sudjeluje s entuzijazmom jer je riječ o projektu koji joj je odavno zanimljiv, a raduje je i ponovno okupljanje kazališnog tima u takvom formatu. Daria nastupa i u predstavi Potpuni stranci koju u Ludoj kući režira Rene Bitorajac gdje tumači lik Karle, a kaže da joj suradnja s tom ekipom predstavlja veliko zadovoljstvo.

''Obožavam tu predstavu, ulogu Karle i cijelu ekipu. Rene Bitorajac zna što radi i uigrana smo postava, predstava je neprekidno rasprodana, a prošli mjesec odigrali smo i 200-tu izvedbu.''

Osvrnula se na posao voditeljice...

Rekla nam je nešto više i o voditeljskom poslu. Naime, nije odustala od te vrste angažmana, već jednostavno bira projekte koji joj odgovaraju u ovom životnom razdoblju.

''Volim taj posao i duboko ga poštujem. Uvijek me zanimaju projekti u kojima se može spojiti gluma i vođenje. Reality formati poput 'Big Brothera' me ne ispunjavaju, ali to ne znači da ne bih prihvatila druge voditeljske angažmane'', objasnila je.

Što se ljubavi tiče, u braku je s redateljem Tomislavom Rukavinom (50) s kojim ima dvije kćeri Ninu (16) i Evu (15). Na pitanje kako je znala da je Tomislav onaj pravi, odgovorila nam je bez okolišanja: "Takve se stvari jednostavno osjete. To nije samo zaljubljenost ili uzbuđenje, to je nešto dublje. Ja se svako toliko u njega ponovno zaljubim. Odnos je proces, mora se mijenjati jer se i mi mijenjamo."

Iako ne voli javno govoriti o obiteljskom životu, Daria je podijelila koliko joj znači odnos koji imaju njezine kćeri i kakve su osobnosti razvile kroz godine.

“Cure su duhovite, suosjećajne i mudre. Na to sam najviše ponosna. Jako su povezane i imaju lijep odnos", rekla nam je.

