Ako ste gledali film "Mamurluk", možda se sjećate trenutka kada Stuart (kojeg tumači Ed Helms) gubi prednji zub. Ta scena djelovala je izrazito stvarno jer je Ed Helms za potrebe snimanja stvarno izvadio svoj umjetni zub, nastavljajući s glumačkim zadatkom bez njega.

Ono što čini ovu situaciju još fascinantnijom jest činjenica da mu taj zub u stvarnom životu nikada nije izrastao; umjesto toga, ugradio je umjetni još kao tinejdžer.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U filmu, Alan (kojeg igra Zach Galifianakis) sklapa okladu sa Stuom da će sam sebi izvaditi zub kako bi dokazao svoje vještine kao zubar, a zaista su postojale fotografije koje su taj događaj i potvrđivale.

U završnom dijelu filma, prikazuju se slike Stua, prekrivenog krvlju, dok vadi vlastiti zub pomoću francuskog ključa. Ova scena dodatno naglašava ekstremne i bizarno smiješne situacije koje često obilježavaju humor u filmu "Mamurluk".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Potpuno je stvarna scena. Imam implantat. Trajni zub nikad nije izbio, a sa 16 godina su mi ugradili umjetni", rekao je Helms za People 2009. godine, u vrijeme izlaska filma.

U početku, produkcija je razmišljala o tome da glumcu stave lažne zube kako bi dočarali scenu, no glumcu se nije svidjelo kako izgleda s njima. Stoga se odlučio na malo drastičniji korak kako bi postigao autentičniji izgled u skladu s likom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Radili smo različite testove s protetikom i zatamnjivanjem i ništa nije upalilo. Nisam baš htio vaditi svoj implantat jer su mi usta zdrava, ali sam razgovarao sa svojim stomatologom i on je rekao: 'Da, mi to možemo!' Moj zubar je bio jako zainteresiran za to", nastavio je Helms.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Edov zubar privremeno je morao ukloniti implantat kako bi se prilagodio ulozi, a sam Helms je bio bez zuba tijekom tri mjeseca koliko su trajala snimanja filma. Novi implantat dobio je tek nakon završetka snimanja.

U isto vrijeme, Helms je radio i na seriji "U uredu", zbog čega je nosio ortodontski aparat za zube. To je rezultiralo činjenicom da su neki od njegovih dijaloga zvučali pomalo nejasno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Ni Margot Robbie ni Leonardo Di Caprio: Tko sve (ni)je nominiran za Oskara? Kritičari za Direkt o favoritima