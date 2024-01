Nećak preminulog makedonskog slavuja Toše Proeskog, Kristijan Risteski, krenuo u glazbene vode, a mnogi mu predviđaju blistavu karijeru.

Kristijan je sa samo devet godina snimio duet s Tošom pod nazivom "My Little On" koji je uvršten u album "The Hardest Thing".

Prije nekoliko godina radio je s Tošinim suradnikom, britanskim producentom koji mu je napisao pjesmu "We Are Blood" čime je dobio i brojne pohvale.

"Meni su suze krenule. Svaka ti čast", "Tvoj ujak je sigurno ponosan na tebe. Bravo, Kristijane", "Vjerujem da te Toše čuje i ponosi se tobom", "Divno zvučiš. Imaš njegovu energiju", neki su od komentara uz video na YouTubeu.

"Toše i Kristijan bili su mnogo vezani. On mu je usadio ljubav prema glazbi, učio ga da svira i pjeva. Ipak, nikada nije želio da nećaka eksponira u javnosti. Sjećam se kada je snimao spot za pjesmu ‘Moj svet‘ namijenjenu UNICEF-u u kojem se pojavljuju mnoga djeca. Naša majka ga je pitala zašto ne pozove i Kristijana, a on je odgovorio: ‘Kristijan je talentiran. Doći će vrijeme kad će se predstaviti javnosti. Za sada ga želim držati po strani, teško je biti dio estrade.‘ Moji sinovi Kristijan i Nikola bili su u šoku kad je poginuo, nisu mogli prihvatiti da ga više nema", rekla je jednom Tošina sestra Dora.

