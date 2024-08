Sjećate li se Poline iz 'Gospodina Savršenog'? Danas ovako izgleda..

Ukrajinku Polinu Horbachovu upoznali smo u trećoj sezoni RTL-ovog showa "Gospodin Savršeni", gdje se borila za naklonost doktora fizike, Tonija Šćulca, i istaknula se po mnogima kao jedna od najotvorenijih i najsimpatičnijih djevojaka. Njezino veliko srce tada je prepoznao i Toni, zbog čega je po prvi put u povijesti showa jedna kandidatkinja vraćena u emisiju nakon odustajanja. Iako je Polina bez riječi otišla od Tonija i drugih djevojaka, on joj je ubrzo, na iznenađenje, pa čak i nezadovoljstvo nekih, dao drugu priliku. Iskrice su tada frcale na sve strane, mnogi su navijali da upravo Polina osvoji titulu Tonijeve odabranice i 'gospođe savršene', no to se ipak nije dogodilo. Danas, Polina izgleda potpuno drugačije nego što je pamtimo. I dalje ju krasi prepoznatljivi šarm, no njezin je stilski izričaj drugačiji nego što smo navikli vidjeti. U galeriji pogledajte najbolja izdanja: