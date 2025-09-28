Sjećate li se Marcele iz popularnog RTL-ovog showa? Iznenadila je velikim novostima

Hrvatska pjevačica Marcela Oroši objavila je velike novosti. Naime, udala se za svog partnera Frana, a sretnu vijest je podijelila na Instagramu, gdje je objavila i fotografije s vjenčanja.

„Oduvijek si mi bio moj ‘zauvijek’, a sada je to i službeno. Ne mogu reći da je ovo bio najljepši dan u mom životu, jer sam već doživjela mnogo prekrasnih trenutaka. No, mogu reći da je 26. rujna 2025. definitivno jedan od najposebnijih i najljepših dana u mom životu. Udala sam se za svog najbolјeg prijatelja, okružena ljudima koje najviše volim“, napisala je Marcela.

Podsjetimo, ona se prošle godine natjecala na Dori s pjesmom „Gasoline“, a brojnima je poznata i iz RTL-ovog showa "Hrvatska traži zvijezdu".

