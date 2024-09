Sjećate li se Maje Morales? Zaboravljenoj starleti zameo se svaki trag

Nekoć je bila jedna od najpoznatijih hrvatskih starleta, a danas od nje - ni traga ni glasa. Maja Morales, rođena Žaper, prije samo 10 godina harala je hrvatskom scenom, a novinari danas bez uspjeha pokušavaju doći do nje s obzirom na to da nema profile na društvenim mrežama, niti se zna gdje uopće živi.

Svoju karijeru započela je slikanjem za hrvatski Playboy, a stručni žiri grčkog izdanja spomenutog časopisa proglasio ju je najljepšom zečicom Balkana, pisali su tada domaći mediji.

Foto: PIXSELL/Žarko Bašić Maja Morales i Ante Gotovac

"Pozvali su me kao predstavnicu Srbije i Hrvatske, najljepšu zečicu Balkana, i ja sam ovdje totalna zvijezda. Tek sam stigla, ostajem do petka i već mi je super! Nadam se da ću upoznati Hugha Hefnera. On mi je super i baš mi je seksi", govorila je atraktivna starleta za Net.hr koja se u svibnju 2015. godine pojavila u Grčkoj na natjecanju Playboyevih zečica iz cijelog svijeta i uživala na ekskluzivnom partyju.

"Hrvatska je premala za mene. Nadam se da ću ovdje upoznati prave ljude i družiti se s njima, ljude koji su na mojoj razini. Ja sam ovdje prava zvijezda", naglasila je Morales.

Nedugo nakon toga, Maja je ušla u vezu s Antom Gotovcem koji je u to vrijeme već bio razveden od Simone, a snimila je i spot za pjesmu "Zaplakat ćeš ti zbog mene". Spot je bio cenzuriran zbog previše eksplicitnog sadržaja pa su fotografije iz spota objavljene samo na njezinoj tadašnjoj Facebook stranici. U spotu se potpuno obnažila, a jedan srpski nogometaš sakrio joj je intimne dijelove.

Foto: PIXSELL/Jurica Galoić Maja Morales i njezin bratić Milo Vasić

Ono što malotko zna jest da je njezin tetak pokojni glazbenik Jasmin Stavros, koji je tada tvrdio da je ne poznaje..

"Vidio sam je kad je imala tri godine u Hamburgu i nikad više. Zašto me povezujete s njom", kazao je pokojni Jasmin Stavros za 24 sata, što čudi s obzirom da je tijekom rata tri mjeseca s obitelji živio kod Majine obitelji u Njemačkoj.

"Nekad davno svi smo bili u Splitu i svake nedjelje dolazili kod bake i djeda na ručak. Svi bi stariji bili u jednoj sobi, a nas devetero unučadi u drugoj. Bili smo bliski. Maja je bila vesela i slatka, baš dobra djevojčica. A dobra je i danas, samo radi predstavu od sebe", govorio je tada Milo Vasić, sin pokojnog Jasmina Stavrosa koji je jedini otvoreno govorio o svojoj sestrični.

