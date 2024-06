Bivša manekenka Simona Mijoković danas slavi 40. rođendan. Tim povodom je podijelila emotivnu objavu na društvenoj mreži.

"O Bože, ja ti se klanjam, Ti mudrosti koja si me začela, Ti volja koja si me htjela. Hvala Ti za sve što si do sada Učinio, hvala Ti za sve što ćeš u ovoj 40. godini Učiniti, sve moje je u Tebi i za Tebe", napisala je ispod fotke na kojoj pozira uz tortu i cvijeće.

Brojni pratitelji nizali su čestitke u komentarima.

Brak s Antom je bio turbulentan

Simona i Ante Gotovac bili su jedan od najpoznatijih parova domaće estrade. Njihov ljubavni odnos bio je dosta turbulentan. Vjenčali su se 2005. u starogradskoj vijećnici u Zagrebu, a on je kasnije u svojoj knjizi "Vrag" napisao da su oboje tada bili nadrogirani. Osim što su bili u paklu droge, okušali su se i u prostituciji.

Foto: Pixsell/ Robert Anic Simona Mijoković i Ante Gotovac

"U matičnom uredu bili smo ubijeni od bijelog. Imao sam osjećaj da je obred vjenčanja trajao dvije i pol minute. Hvala Bogu, vraćali smo se doma, gdje se nastavilo slavlje. Čim smo ušli u kuću, rekao sam svatovima da poslije 19.30 sati ostati mogu samo oni raspoloženi za dobar grupnjak. Tri se dana ružilo bez prestanka. Šampanjac je tekao u potocima, a bijelog je bilo kao u priči. A o seksu da i ne govorim", napisao je Ante.

Par je bio u braku šest godina, zajedno su dobili kći Gabrielu.

Danas je u sretnom braku sa Stanislavom

Nakon njihova razvoda, Simona je ljubav pronašla s poduzetnikom Stanislavom Mijokovićem. Par je nedavno proslavio osmu godišnjicu braka.

"Slavimo i zahvaljujemo na osam godina našeg svetog sakramenta braka, 58 godina dara života mog muža Stanislava", napisala je na Facebooku.

Foto: Facebook screenshot Stanislav i Simona Mijoković

Simona je već godinama jako otvorena što se tiče njezine vjeroispovijesti. Okrenula se Bogu i živi potpuno drugačije. Simona i njezin suprug žive s djecom u Austriji. Zajedno imaju sinove Michaela i Joshuu te kćeri Amaliju i Zvjezdanu.

POGLEDAJTE VIDEO: Simona u potresom pogođenoj Italiji strepila za goli život: "Stanislave, mužiću, što se događa?"