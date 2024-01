Simona Mijoković javnosti poznata kao bivša supruga Ante Gotovca na svojem Facebook profilu podijelila je dirljivu fotografiju sa suprugom Stanislavom Mijokovićem, a u opisu se osvrnula na izazove protekle godine.

Njenu objavu prenosimo u cijelosti.

"U tišini zida stana moga puzala sam bolima po podu, srce mi je bilo gaženo, za sve što je život mazio. Ljubav nije bila ljubljena, bila je odbačena, bila je ostavljena. Ali sve me to naučilo, sve me to duhovno izgradilo. Da još više ljubim, da još više vjerujem, da se još više darujem, da još više opraštam. Učiti, učiti, i napokon naučiti moleći za mudrost. Kada znati reći da, kada znati reći ne. Kada reći sad je dosta, a opet služiti njemu u svemu. Do kraja. Uz sve to Isus je bio sa mnom i sve to s razlogom dopustio. Da me odgoji, da me izgradi, da odrastem - opet i ponovno. I tako dok god dišem. Pokazao mi je da on može učiniti sve. Doveo me do litice gdje sam gledala sestrici smrti u oči. Gledala i još više se predala. On je sve vodio od početka do kraja. Iscjeljujući moje rane, vidao ih od bola. I na kraju pokazao i proslavio ime oca svoga. On Bog moj i Spasitelj pokazao mi da nije kraj, da sve prikazujem za njegov raj. Spoznah te godine da sve će proći, ali jedino važno u nebo nam je doći. Darovao mi dar s neba, darovao mi njega. 2023., zagrlila sam te čvrsto jer darovala si mi nešto najljepše - sina mog ljubljenog Michaela i sve bih opet prošla samo da bi njemu u naručje došla. I zato blagoslivljam sve tuge i radosti što Gospodin ih darova. S osmjehom i zahvalnošću koračam u Novu godinu iznova. Dragi prijatelji, neka vam je radosna u patnji, neka vam je snažna u progonstvu, neka vam je milosna u radosti, neka vam je blagoslovljenu u svemu. Samo se treba prepustiti Bogu. Ljubiti ga, ljubiti i truditi se srcem, nikada ga izgubiti. Po zagovoru Majke Marije, neka sve čini novo u novoj 2024.", napisala je Simona.

Stanislav i Simona Mijoković

Podsjetimo, Simona je postala poznata javnosti za vrijeme braka s Antom Gotovcem, s kojim ima kćer Gabrijelu, a s kojim se razvela 2010. godine.

Nakon razvoda, posvetila se vjeri što je dovelo do susreta s njezinim sadašnjim suprugom Stanislavom Mijokovićem s kojim živi u Linzu, a par ima četvero djece.

