Pjevačica Tina Turner preminula je u 83. godini, objavio je njezin glasnogovornik.

"Tina Turner, 'Kraljica rock and rolla' umrla je danas u 83. godini nakon duge bolesti u svom domu u Kusnachtu blizu Züricha u Švicarskoj", rekao je njezin glasnogovornik.

Tina Turner proteklih je nekoliko godina patila od niza zdravstvenih problema, uključujući rak, moždani udar i zatajenje bubrega, objavio je u svom posebnom prilogu BBC.

Spektakl u Hrvatskoj

Veliki je to gubitak za svijet glazbe, a ono što malo ljudi zna je da je Turner svojedobno nastupala i u Hrvatskoj. Bilo je to davne 1990. godine, točnije 18. kolovoza, i to u Velikoj Gorici na gradskom stadionu 'Radnik'.

Generacije Velikogoričana pamte taj spektakl, barem oni koji su uspjeli doći do karte za taj nezaboravan koncert.

Video možete pogledati ovdje.

"The Best", "Private Dancer", "What's Love Got To Do With It", "We Don't Need Another Hero", "I Don't Wanna Lose You", samo su neki od brojnih hitova s kojima je postigla svjetsku slavu.