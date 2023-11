Memoari pjevačice Britney Spears (41) su izazvali znatiželju mnogih, ali posebno su dirnuli njezinog bivšeg supruga, Kevina Federlinea, te njihovu dvojicu sinova, Seana Prestona i Jaydena Jamesa, kojima su ovi memoari i posvećeni.

U posveti knjige pjevačica je: "Dečkima, koji su ljubavi mog života."

"The Woman in Me" otkriva detalje njenih ljubavnih odnosa i njenog života, no posebno je šokiralo javnost što je podijelila intimne trenutke veze s Justinom Tiberlakeom, uključujući i tešku odluku o prekidu trudnoće zbog njegove nespremnosti za očinstvo.

Prema njezinoj ispovijesti, Britney je jecala na podu kupaonice, a Justin je predložio da uzme pilulu za prekid trudnoće.

Ovaj traumatizirajući događaj bio je "potresan" za njene sinove i "težak" za čitanje, a nije poznato jesu li sinovi znali za to prije objave memoara.

"Prekid trudnoće je bio jedna od stvari u knjizi koja ih je najviše uznemirila", rekao je izvor za OK! o navodnoj reakciji sinova.

"I bilo je to teško za njezine sinove koji su bili pogođeni činjenicom da su bili u srodstvu s nerođenim djetetom", nastavio je izvor.

Britney općenito ima narušen odnos s obojicom sinova, ali izvor tvrdi da oni smatraju da je ova knjiga "previše" i da šteti popravljanju njihova odnosa.

"Oni smatraju da je knjiga previše. Ako Britney želi ponovno uspostaviti vezu, smatraju da ona to radi na pogrešan način", dodaje se.

Sean i Jayden trenutno borave na Havajima s ocem koji ima starateljstvo nad njima, a preselili su se ranije ove godine uz dopuštenje majke.

Kevin je, navodi se, iznenađen načinom na koji je prikazan u njezinim memoarima, a pjevačica je istaknula da je napisala to djelo kako bi okončala opisano poglavlje svog života.

"Dečki su stvarno zabrinuti za svoju mamu. Uvijek su se nadali da će imati odnos s njom jednog dana, ali knjiga ih je još više udaljila i teško je znati što se događa sada. Jako je tužno" navodi se u nastavku.

Podsjećamo, Kevin i Britney rastali su se 2007. godine nakon dvije godine braka i njezin odnos s dečkima bio je napet godinama – vjeruje se da nisu imali kontakt najmanje godinu dana.

Britney je priznala u memoarima da 2004. godine kada je upoznala Kevina, nije znala da on ima obitelj i dijete na putu.

