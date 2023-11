Goran Tomić, sudionik showa "Superstar" koji od sad možete pratiti i putem streaming platforme Voyo, uspio je proći u daljnji krug natjecanja unatoč tome što nisu svi članovi žirija bili jednoglasni u svojoj odluci.

Njegova karizma i posebna vokalna boja osvojili su srca žirija, unatoč kritikama, a sad je u ekskluzivnom intervjuu za RTL.hr otkrio detalje o šou i očekivanju za daljnje nastupe.

Jedan od članova žirija, Tonči Huljić, izrazio je svoje mišljenje o Goranovoj izvedbi: "Ono što je najvažnije – boja vokala, jako je specifična, možda najspecifičnija do sada, ali kao pjevač si nula. Ja sam vrlo realan. To se odmah digne na pet i deset nakon dva, tri mjeseca vježbanja s nekim tko te zna u to uputiti i zato će biti 'da'. Ti si prvi ovdje koji ne zna pjevati, a prošao je dalje."

Goran je, nakon svoje audicije, podijelio svoje osjećaje i tešku životnu priču - priznao je da je bio izrazito nervozan i da nije znao kako će se snaći pred žirijem.

Iako se zatekao u trenutku treme kod stajanja pred mikrofonom, nije odustao, već je sam sebi govorio: "Možeš ti to Gorane, dozovi se Gorane. Potrudi se, sjeti se koliko si vježbao kod kuće", izjavio je u intervjuu.

Nikada prije nije imao iskustva s pjevanjem pred publikom i nije bio glazbeno obrazovan, kaže, a unatoč tome, pokazao je svoju predanost i upornost u učenju.

Kada su se članovi žirija suočili s odlukom da ga puste dalje, osim Nike Turković, koja mu je dala "ne", tim povodom je izjavio: "Primam konstruktivnu kritiku i zbog toga što sam sada uspio proći, potrudit ću se još više da prođem i s pjevanjem".

Iako je svjestan svojih trenutnih ograničenja u pjevanju, odlučan je u svom trudu da ih prevlada.

Teška životna priča

U intervjuu je otvorio srce i podijelio svoju tešku životnu priču, a naglasio je kako ga je odgajala baka, koja je nažalost preminula 2017. godine zbog karcinoma.

Osim toga, Goran je progovorio o problematičnom djetinjstvu te je otkrio da mu je otac bio alkoholičar i zlostavljač koji je fizički zlostavljao njegovu majku.

"Imao sam teško djetinjstvo zbog roditelja, nije imao tko doći mi u školu i onda kad odrasteš u takvim uvjetima, shvatiš da možeš uspjeti sam. Ne dopustiš da te tuga odvede na dno", zaključio je.

Roditelji su se u međuvremenu razveli, a Goran svog oca nije upoznao sve do svoje 18. godine.

Unatoč teškim uvjetima u kojima je odrastao, pronašao je snagu u sebi da uspije i da se ne prepusti tuzi.

Goran s nestrpljenjem iščekuje daljnji tijek showa "Superstar" koji od sad možete pratiti i putem streaming platforme Voyo, nadajući se da će upoznati mnogo novih ljudi i biti okružen pozitivnim osobama, a ova prilika omogućit će mu da pokaže svoj talent i trud, te da ostvari svoj san u glazbenoj industriji.