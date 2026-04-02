NE ŽELI ŠUTJETI

Poznati glumac pokazao kako mu je nevrijeme oštetilo kuću pa javno prozvao Grad Zagreb

Poznati glumac pokazao kako mu je nevrijeme oštetilo kuću pa javno prozvao Grad Zagreb
Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Njegova objava prikazuje dvije fotografije koje jasno dokumentiraju problem, prva prikazuje veliku mrlju od vode na stropu njegova stana, dok druga izbliza pokazuje razbijene i pomaknute crijepove na krovu zgrade

2.4.2026.
10:05
Hot.hr
Boris Scitar/PIXSELL
Poznati kazališni, televizijski i filmski glumac Siniša Ružić (56) na svom je Instagram profilu podijelio osobno i neugodno iskustvo s posljedicama snažnog nevremena koje je nedavno pogodilo Zagreb. Kroz fotografije je pokazao štetu pa javno prozvao Grad Zagreb zbog, kako tvrdi, nelogične i nepravedne politike obeštećenja građana koji žive u stambenim zgradama.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Siniša Ružić (@sinisa.ruzic)

Njegova objava prikazuje dvije fotografije koje jasno dokumentiraju problem, prva prikazuje veliku mrlju od vode na stropu njegova stana, dok druga izbliza pokazuje razbijene i pomaknute crijepove na krovu zgrade. Šteta je, kako navodi, nastala nakon što je oluja oštetila krov, a voda prodrla kroz tavan u njegov stan.

''Oluja je oštetila krov i voda je probila preko tavana u stan. Međutim Grad Zagreb priznaje štetu krova samo na privatnim kućama, a na stambenim zgradama ne?! I upućuje stanare s oštećenjem krova u zgradama da se naplate ''iz osiguranja''. Zašto se ne bi vlasnici kuća za štetu krova naplatili "iz osiguranja", pa logičnije je da privatna kuća ima osiguranje, a ne stambena zgrada. Grad Zagreb stanarima priznaje štetu "na prozorima i bravariji", a privatnim kućama puno više?'', napisao je glumac.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Siniša Ružić (@sinisa.ruzic)

Podsjećamo, Grad Zagreb će Gradskoj skupštini predložiti da se za stambene objekte pokrije do 70 posto nastale štete koju ne pokriva osiguranje, a maksimalno do 15.000 eura. 

Siniša RužićGlumacTomislav TomaševićGrad Zagreb
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
