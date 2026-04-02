Poznati glumac pokazao kako mu je nevrijeme oštetilo kuću pa javno prozvao Grad Zagreb
Poznati kazališni, televizijski i filmski glumac Siniša Ružić (56) na svom je Instagram profilu podijelio osobno i neugodno iskustvo s posljedicama snažnog nevremena koje je nedavno pogodilo Zagreb. Kroz fotografije je pokazao štetu pa javno prozvao Grad Zagreb zbog, kako tvrdi, nelogične i nepravedne politike obeštećenja građana koji žive u stambenim zgradama.
Njegova objava prikazuje dvije fotografije koje jasno dokumentiraju problem, prva prikazuje veliku mrlju od vode na stropu njegova stana, dok druga izbliza pokazuje razbijene i pomaknute crijepove na krovu zgrade. Šteta je, kako navodi, nastala nakon što je oluja oštetila krov, a voda prodrla kroz tavan u njegov stan.
''Oluja je oštetila krov i voda je probila preko tavana u stan. Međutim Grad Zagreb priznaje štetu krova samo na privatnim kućama, a na stambenim zgradama ne?! I upućuje stanare s oštećenjem krova u zgradama da se naplate ''iz osiguranja''. Zašto se ne bi vlasnici kuća za štetu krova naplatili "iz osiguranja", pa logičnije je da privatna kuća ima osiguranje, a ne stambena zgrada. Grad Zagreb stanarima priznaje štetu "na prozorima i bravariji", a privatnim kućama puno više?'', napisao je glumac.
Podsjećamo, Grad Zagreb će Gradskoj skupštini predložiti da se za stambene objekte pokrije do 70 posto nastale štete koju ne pokriva osiguranje, a maksimalno do 15.000 eura.
