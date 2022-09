Sin narodnog pjevača Šabana Šaulića, Mihajlo, oglasio se povodom rođendana svoga preminulog oca, a posebna čestitka koju je objavio na društvenim mrežama mnoge je raznježila.

'A tebe nema...'

"Dolaze neki dani i trenuci koje nisam ni u najgorim snovima zamišljao bez tebe, danas je jedan od tih dana, a tebe nema… Ali i danas na tvoj rođendan kao i svaki drugi dan ti si sa mnom i pokazuješ mi put… Sretan ti rođendan, ćale moj, ponosu i uzoru za cijeli život", napisao je Mihajlo, dok su se ispod objave nizali komentari u znak podrške obitelji Šaulić.

Dobio je spomenik u rodnom gradu

Naime, na Šabanov rođendan otkriven je spomenik u čast legendarnom pjevaču u njegovom rodnom Šapcu, a na toj svečanosti bili su predstavnici lokalne vlasti, članovi obitelji Šaulić, kao i pojedine kolege. Najveći dio sredstava dala je obitelj Šaulić uz podršku prijatelja, dok je grad Šabac financirao postavljanje i uređenje neposredne okoline spomenika koji je, simbolično, postavljen baš na mjestu odakle je Šaban "s namjerom pošao u veliki grad", kako glase stihovi njegovog legendarnog hita, piše Blic.

"To je najmanje što Šabac može učiniti za jednog takvog umjetnika i pjevača kakav je bio Šaban Šaulić i hvala im u to ime jer je Šaban to zaista zaslužio. Grad Šabac će ovim dobiti jednu turističku atrakciju jer će svi htjeti doći i slikati se pored biste jednog velikana kakav je bio moj brat. Očekujem veliki broj kolega koji će doći ispratiti ovaj veliki događaj za našu obitelj", rekao je Šabanov brat Hasan Dudić, piše Republika.

Podsjetimo, Šaulić je preminuo od povreda izazvanih teškom prometnom nesrećom koja mu se dogodila u Njemačkoj, u povratku s nastupa u 2019. Život je u nesreći izgubio i njegov klavijaturist Mirsad Kerić.