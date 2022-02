"Izboli su me nožem u haustoru. Ja sam ušao iz hodnika koji ima svjetlo. Povuče me ruka jedna u mrak, osjetio sam nož u leđima. Gledao sam kako da pobjegnem, jer sam bio sportaš. Počeli su me bosti u leđa. Sreća pa nisu u živac pogodili. Samo sam vidio taj stari ulaz. Ništa više. Kao slijepa kokoš", ispričao je pjevač te ostavio šokiranog voditelja bez riječi te je dalje nastavio objašnjavati...