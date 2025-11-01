Najslađi Hallooween kostim? Sin Justina Biebera se maskirao u tatu, fanovi u transu

Poznata manekenka i poduzetnica Hailey Bieber (28) podijelila je rijedak i presladak trenutak iz obiteljskog života, objavivši fotografije jednoipolgodišnjeg sina Jacka povodom Noći vještica i izazvavši lavinu oduševljenja na društvenim mrežama.

Na seriji fotografija vidi se jednogodišnji Jack Blues Bieber s leđa kostimiran u, ni manje ni više nego vlastitog tatu, pjevača Justina Biebera (31).

Maleni je na fotografijama odjeven u Justinovu prepoznatljivu kombinaciju bijele jakne i ljubičaste majice s kapuljačom. Iako mu se lice ne vidi, plava kosica i simpatična pojava bile su dovoljne da osvoje internet.

Uz objavu, ponosna mama kratko je napisala: "Sretan Halloween od JBB-a", aludirajući na inicijale svog sina.

Očekivano, pratitelji nisu skrivali oduševljenje najnovijim fotografijama dvogodišnjeg dječaka. Komentari su se redali munjevitom brzinom, a većina je bila ispunjena emotikonima srca i suza radosnica. "Preslatko", "Imamo JB-a za novu generaciju", "Rastopit ću se", samo su neke od reakcija obožavatelja iz cijelog svijeta, koji su pohvalili rijedak uvid u privatni život slavnog para.

Foto: Instagram

Sin Justina Bibera za Halooween imao više kostima

Inače, čini se kako je mališan tijekom večeri promijenio više kostima. Naime, u svojim Instagram pričama, Hailey je također podijelila fotografije na kojima je ona odjevena u kostim Elastigirl iz animiranog filma "Izbavitelji", dok je Jack bio maskiran u preslatkog lika Jack-Jacka.

Podsjećamo, Hailey je nedavno u jednom podcastu otvoreno govorila o iskustvima s majčinstvom i želji za proširenjem obitelji ne skrivajući koliko uživa u svakom trenutku s mališanom koji je kruna dugogodišnje ljubavi nje i poznatog glazbenika.

