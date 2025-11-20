'Nemoj se ljutiti, volimo te': Sin Halida Bešlića oglasio se na njegov rođendan

Dino Bešlić je sin jedinac legendarnog, nedavno preminulog pjevača Halida Bešlića koji nas je napustio u dobi od 71 godine. Da je i dalje među nama, Halid bi danas slavio 72. rođendan, a upravo je to bio povodom da Dino na Instagramu posveti objavu svom pokojnom ocu.

"Tata, danas bi napunio 72. godine. Znam da ga nisi nikad volio slaviti, ali mi smo ti danas nešto malo organizirali. Nemoj se ljutiti na nas, volimo te puno", stoji pored obiteljske fotografije koju je objavio na Instagram Storyju.

Foto: Instagram Screenshot

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Preminuo nakon kratke, ali teške bolesti...

Podsjetimo, Halid Bešlić, poznati glazbenik i miljenik publike diljem regije, preminuo je 7. listopada u 72. godini nakon kratke, ali teške bolesti. Naime, Halidu je bio dijagnosticiran rak jetre, koji se nažalost metastazirao. Posljednje vrijeme bio je u sarajevskoj bolnici, gdje su ga posjećivali brojni prijatelji i kolege.Tužna vijest potresla je cijelu regiju, a Sarajevo, grad u kojem je proveo najveći dio svog života i dalje oplakuje njegov odlazak.

Bešlić je tijekom godina imao dugogodišnje zdravstvene poteškoće, uključujući dijabetes, probleme s bubrezima, koji su zahtijevali korištenje aparata za potporu, kao i posljedice teške prometne nesreće iz 2009. godine, u kojoj je izgubio oko i zadobio ozljede pluća.

Danas, 20. listopada slavio bi 72. rođendan.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Plaču li svi kao Kim dok uče za pravosudni ispit? Odvjetnica: 'On se ne polaže, nego preživljava'