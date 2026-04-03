Sin Britney Spears objavio slovo 'P', misterij mnogi shvatili na jedan način: Evo što je to!

Američka pjevačica Britney Spears (44) ponovno puni naslovnice, ali ne zbog glazbe, već zbog privatnog života. Njezin najstariji sin Sean Preston (20), kojeg je dobila s bivšim suprugom Kevinom Federlineom (47), napravio je simboličan potez koji je mnoge iznenadio.

Naime, Sean je na društvenim mrežama promijenio ime u „Sean P Spears“, čime je jasno dao naslutiti da se trenutačno osjeća bližim majci.

Zbližavanje nakon susreta

Ova promjena dogodila se nedugo nakon njihovog zajedničkog vikend-putovanja na jahti, gdje su ponovno provodili vrijeme zajedno. Fotografije s tog druženja Spears je podijelila na Instagramu, a na njima pozira sa sinovima Seanom i Jaydenom Jamesom.

Dok je mlađi sin Jayden već ranije viđan uz majku, Seanovo ponovno povezivanje s njom bilo je rjeđe, što ovaj trenutak čini posebno značajnim.

Od napetosti do toplijih odnosa

Prema ranijim izvještajima stranih medija, odnosi između Spears i njezina sina nisu uvijek bili skladni. Navodno je pjevačica pokušala nagovoriti Seana da blagdane provede s njom, no on je to odbio i ostao s obitelji u Louisiani.

Taj potez ju je, prema izvorima bliskim obitelji, jako pogodio. Ipak, čini se da su se stvari u međuvremenu promijenile.

Podrška u teškom razdoblju

Obiteljsko zbližavanje dolazi u osjetljivom razdoblju za pjevačicu. Nedavno je bila privedena zbog sumnje na vožnju pod utjecajem alkohola u Kaliforniji, no puštena je već sljedećeg jutra.

Izvor blizak obitelji tvrdi kako su joj sinovi sada velika podrška te da žele biti uz nju i pomoći joj da se osjeća bolje. Spears se ubrzo nakon toga vratila na društvene mreže, gdje je zahvalila na podršci i istaknula koliko joj znači vrijeme provedeno s obitelji.

POGLEDAJTE VIDEO:Od Filipina, preko Zagreba, do Brazila: Veliki petak je najveća inspiracija! Pogledajte ove prizore