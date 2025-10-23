Simona napokon otkrila zašto se povukla s društvenih mreža

Nakon što je prošli mjesec zabrinula obožavatelje naglim povlačenjem s društvenih mreža, Simona Mijoković sada se oglasila na Facebooku gdje je podijelila velike novosti.

Naime, nekadašnja reality zvijezda, koja zadnjih godina živi daleko od kamera i medija, svoju je životnu priču pretočila u knjigu pod nazivom "Kako sam tražila ljubav".

"Radosna i zahvalna srca, ovih zadnjih mjesec i pol potrebna je bila tišina, prikazanje i molitve upravo poradi novog svjedočanstva", napisala je Simona najavivši svoju knjigu riječima: "Iskrena životna ispovijest o tami, traženju i Božjoj ljubavi koja sve preobražava".

Simona Mijoković u knjizi ogolila dušu

Kako se navodi na mrežnim stranicama izdavačke kuće, Simona u knjizi iskreno i ogoljeno po prvi put iznosi cjelovitu životnu priču u potresnoj ispovijesti. "Kroz iskreno svjedočanstvo o vlastitim padovima i nutarnjim ranama, Simona otkriva da se iza blještavila skrivala duša koja je očajnički tražila ljubav na pogrešnim mjestima", piše.

Mijoković je u knjizi opisala najmračnija životna iskustva, kao što su prerano izgubljeno djetinjstvo, ovisnost, bulimija, pobačaji, svijet slave i prostitucije te zarobljenost okultnim i opsjednutosti. Našla se, kako sama svjedoči, u najdubljem mraku iz kojeg se činilo da nema povratka. "Ali upravo iz tog ponora započinje njezin hod prema slobodi. Simona u knjizi progovara o svom putu kroz suze, ispovijedi, molitve i duhovne borbe, od tame grijeha, boli i samouništenja do svjetla Božje ljubavi", pišu na stranicama izdavačke kuće.

"Ova knjiga razotkriva tamu, ali još snažnije svjedoči za svjetlo. Ona je ohrabrujuća poruka nade za sve čija su srca ranjena i koji lutaju krivim stazama daleko od istinske ljubavi i sreće. Simona vlastitim primjerom svjedoči: Ma koliko nisko pali, niste bespovratno izgubljeni, postoji Netko tko vas traži i tko vas ljubi i u čijem zagrljaju možete pronaći mir", zaključuju u najavi Simonina prvog autorskog djela.

