Emotivna Simona Mijoković o odlasku pape Franje: 'Kada se samo sjetim koliko su ga progonili...'

Jutros je, u 89. godini, preminuo papa Franjo, a brojne poznate osobe emotivno se opraštaju od čovjeka koji je svojom poniznošću i blizinom malom čovjeku obilježio jedno razdoblje povijesti Katoličke crkve. Među njima je i Simona Mijoković, koja posljednjih 13 godina živi u vjeri i potpuno je posvećena duhovnom životu.

Foto: Facebook

''Evo nas taman sa svete mise, gdje sam prikazala dušu našeg voljenog pape Franje. Mi kršćani vjerujemo u život vječni tako da svaki gubitak na ovome svijetu, dobitak je za nebo pa tako i život našeg predragog pape Franje. Kada se samo sjetim koliko su ga progonili, koliko je trpio, ali koliko je on još više sve ljubio, opraštao, svjedočio i živio Evanđelje. Prihvaćao je i ljubio svakog čovjeka'', rekla nam je Simona pa dodala:

Foto: Instagram

''On nam je svima, prvoj meni dao milosrdnu opomenu da ljubimo uvijek do kraja, gledajući u svakom čovjeku Krista. Kao čovjeku slabom i grešnom, rastužio me njegov odlazak, ali kao osobi koja je spoznala Boga radosno sam prihvatila tu vijest jer smrt nije kraj nego tek početak'', priča nam Simona i dodaje kako u ljubavi moli za njegovog nasljednika.

