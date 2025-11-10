FREEMAIL
O BORBI S OVISNOŠĆU /

Simona Mijoković: 'Nisam se opterećivala cijenom kokaina, ionako su me častili mladići. Prihvaćala sam ih, i njih i kokain'

Simona Mijoković: 'Nisam se opterećivala cijenom kokaina, ionako su me častili mladići. Prihvaćala sam ih, i njih i kokain'
Foto: Dusko Jaramaz/pixsell

Autorica opisuje razdoblje odrastanja obilježeno ovisnošću, traumama i potragom za pripadanjem

10.11.2025.
18:57
Hot.hr
Dusko Jaramaz/pixsell
Simona Mijoković (41), bivša pjevačica i autorica, u svojoj novoj knjizi otkriva teške detalje iz mladosti. Promocija knjige „Kako sam tražila ljubav“ održat će se večeras, u dvorani „Vijenac“ Nadbiskupskog pastoralnog instituta na Kaptolu. Večernji list objavio je ekskluzivne ulomke u kojima autorica opisuje razdoblje odrastanja obilježeno ovisnošću, traumama i potragom za pripadanjem.

Prvi susreti s drogom i opasnim društvom

U ulomku Simona opisuje kako je kao tinejdžerica ušla u društvo u kojem su droga i izlasci bili svakodnevica. Kako navodi, odluke je donosila iz želje da se uklopi i bude prihvaćena. Umjesto toga, upala je u ovisnost i počela živjeti život koji ju je udaljio od obitelji, zdravlja i sebe same.

Simona Mijoković: 'Nisam se opterećivala cijenom kokaina, ionako su me častili mladići. Prihvaćala sam ih, i njih i kokain'
Foto: Dusko Jaramaz/pixsell

Traume koje su obilježile odrastanje

Autorica govori i o traumatskim iskustvima koja su je duboko ranila, istaknuvši da se zbog šoka i straha nije znala zaštititi niti postaviti granice. Posljedice tih događaja oblikovale su njezine kasnije odnose, povjerenje i pogled na ljubav.

Ulazak u svijet klubova i ovisnosti

U knjizi opisuje godine provedene u klubovima, gdje su se droga i površna pažnja doimale kao bijeg od boli. Navodi da je tada živjela „lažnu slobodu“, ne prepoznajući koliko je zapravo bila ranjiva i izgubljena.

Put oporavka i obraćenja

Simona ističe kako je promjena počela tek nakon suočavanja sa sobom i duhovnog obraćenja. Zahvaljuje na prilici da svoj život ponovno izgradi te poručuje kako je njezina priča upozorenje, ali i svjedočanstvo mogućnosti oporavka.

POGLEDAJTE VIDEO:'Divlje pčele' osvojile publiku: Čekaju nas još mnogi zapleti i neočekivani obrati

O BORBI S OVISNOŠĆU /
Simona Mijoković: 'Nisam se opterećivala cijenom kokaina, ionako su me častili mladići. Prihvaćala sam ih, i njih i kokain'