Šime nam otkriva sve o svom obrtu: 'Shvatio da bez razloga razbijam glavu'

Šime iz RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni' okrenuo je novu stranicu u životu. Na društvenoj mreži podijelio je da je otvorio obrt i izdao prvu fakturu. Povodom ove lijepe vijesti, kontaktirali smo Šimu koji nam je otkrio kako je došao na ideju pokretanja vlastitog biznisa, što mu je bilo najteže u tom pothvatu te koji su mu planovi za budućnost.

"Objavio sam zahvalnost na stvarima koje mi se trenutačno odvijaju u životu, a poslovni aspekt je samo jedna od njih. Riječ je o obrtu za promociju i promidžbu", ispričao nam je Šime.

'Nisam dugo razmišljao'

Iako pokretanje novog posla generalno zahtjeva puno vremena za upuštanje u tako ozbiljan pothvat, kod Šime nije bilo tako.

"Nisam dugo razmišljao, od ideje do realizacije je prošlo svega 10-ak dana. Sreća da oko sebe imam prijatelje koji već nekoliko godina imaju svoje obrte preko kojih posluju, pa su mi pojasnili kako je otvaranje zapravo jako jednostavno", rekao nam je.

POGLEDAJTE VIDEO: Ivana Kalogjera o osobnoj borbi i radu u udruzi: 'Krpamo rupe u sustavu, a novac ne pada s neba'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Šime je započeo novo poglavlje u životu koje mu, kako kaže, zasad ide vrlo dobro. Najteže mu je, priznaje, bilo smisliti ime obrta. Dugo je razmišljao, a na kraju je odlučio da se obrt zove: 'Na prvu'.

Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

"Gledao sam bih li ime obrta na nekakav način povezao sa svojim imenom ili ne, pa bih li u ime ubacio nešto sebi drago, neku frazu itd. Na kraju sam shvatio da bez razloga razbijam glavu i da je jednostavnost ključ", poručio je.

Šime trenutačno radi na planiranju razvoja poslovanja i sveobuhvatnom napretku. "Što Bog da i sreća junačka", zaključio je.

POGLEDAJTE VIDEO: Pronašli smo nemoguće - grad u Hrvatskoj u kojem najam stana pada