Shrvana Ava nakon smrti oca: 'Ne mogu sama, treba mi ruka koja će me podići'

Hrvatska spisateljica, pjevačica i multimedijalna javna ličnost Ava Karabatić (37) obavijestila je javnost da je preminuo njezin otac Ivica Karabatić u 59. godini života. Trenutno se nalazi u teškoj financijskoj situaciji, a u razgovoru s nama navela je i da joj je narušeno zdravlje. Referirala se i na lažne priče koje kruže o njoj, a zbog kojih je zgrožena, dok nam je u suzama ispričala što je sve čeka u ovim teškim trenucima.

Od organiziranja sprovoda do skupljanja novca – domaće zvijezde, među kojima je i bivša manekenka Simona Mijoković, uključile su se u pomoć. No, tragičnim vijestima tu nije kraj. Ava je u emotivnoj objavi otkrila kako je, uz gubitak voljene osobe, ostala i bez doma, a podsjetimo i da je majka nad Avom 22 godine vršila psihičko i fizičko nasilje. Već pet godina živi u Beogradu, a u nastavku otkrijte o čemu smo sve razgovarali s Avom koja se na pomoći zahvalila svima, a koja je naglasila da u teškim trenucima nema podršku obitelji te je u tom pogledu - sama.

Koji su vaši daljnji planovi?

Tata je izdahnuo u Beogradu. Ondje je odmah došao za mnom kad se sve to dogodilo s majkom. Što se tiče novca koji se skuplja za mene, svima sam iznimno zahvalna, ali ne bi ovim putem pričala o prikupljenom novcu koji neće otići samo na pogreb kao takav jer, plaća se i svećenik, a gdje je još i cvijeće? Želim da mu sprovod bude kao što je bio sprovod pokojnog Dine Dvornika. S Dinom je išao u školu, a baš kao i on, moj otac je volio radost življenja, vesele boje i znam da bi ga to usrećilo. Plače mi se.

Foto: Dino Stanin/pixsell

Imate li gdje odsjesti? Gdje ste trenutno?

Kod prijatelja sam u Beogradu. Nekretninu ne mogu kupiti jer sam u teškoj financijskoj situaciji i dva mjeseca sam po doktorima, s obzirom na pad imunološkog sustava. Trebala sam 25. svibnja u hotelu Paris u Opatiji održati svoju drugu samostalnu izložbu, ali nisam mogla. Meni sada treba ruka koja će me podići jer ne mogu sve sama. Iskrena sam – nemam što izgubiti. Kao što sam rekla, ja sam sada sama na svijetu. Ne uključujem tu pojedine prijatelje i ljude koji su mi pomogli. Riječ je o mojoj vlastitoj krvi. Nemam rodbinu, nemam brata, a ni sestru.

Kako se nosite s pričama koje kruže o vama?

S profesorom sam prošla to ni kriva ni dužna, a zgrožena sam lažima koje kruže o meni. Pribrana sam zbog svog zdravlja, jer mi je cijeli imunološki sustav pao, muči me i gastritis i jednostavno moram. Ako sam pobijedila alkohol, a mislila sam da je to najgore, ovo što sada prolazim je za jedan film. Dvije godine nisam popila ni kap alkohola. Jučer me zvala ravnateljica s Raba. Ondje sam se prije dvije godine liječila od alkohola, a ravnateljica mi je rekla: 'Svaka ti čast što si tako jaka'.

Uskoro i nova knjiga

Radim trenutno i na svojoj drugoj knjizi. Zvat će se Konačni obračun u kojoj će biti opisana moja borba s alkoholom, sve što mi se dogodilo s majkom, a sada i situacija s ocem. Pišem iskreno, bez uljepšavanja. Iskreno, o mojem bi se životu mogao napisati film.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Ava predaje za DIP