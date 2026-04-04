Transrodna kći Angeline Jolie osvanula u spotu: Fanovi ne mogu vjerovati jednoj stvari

Devetnaestogodišnja Shiloh Jolie, kći slavnih glumaca Angeline Jolie (50) i Brada Pitta (62), pojavljuje se u novom glazbenom spotu za pjesmu “What’s a Girl to Do” K-pop pjevačice Dayoung.

U najavi spota, koja je objavljena uoči službenog izlaska zakazanog za 7. travnja, Shiloh se pojavljuje tek na djelić sekunde. U kadru sjedi i zamišljeno gleda u daljinu, no i to je bilo dovoljno da privuče veliku pažnju.

Obožavatelji su brzo reagirali na društvenim mrežama, ističući kako nevjerojatno nalikuje svojoj majci, posebno po očima i usnama.

Ples kao velika strast

Iako dolazi iz jedne od najpoznatijih holivudskih obitelji, Shiloh ne pokazuje interes za glumačku karijeru. Umjesto toga, posvetila se plesu, gdje koristi umjetničko ime “Shi” i već neko vrijeme gradi svoj put u tom svijetu.

Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited/Alamy/Profimedia

Obitelj pod povećalom javnosti

Angelina Jolie i Brad Pitt imaju šestero djece, Maddoxa, Paxa, Zaharu, Shiloh te blizance Knoxa i Vivienne. Nakon njihovog razvoda, obitelj je često u fokusu medija, a dio djece odlučio je distancirati se i od očevog prezimena.

Glumica je ranije otkrila kako njezina djeca nemaju ambicije krenuti njezinim stopama u filmskoj industriji.

“Nimalo im se ne sviđa slava. Shiloh je posebno ne voli”, izjavila je Jolie, dodajući kako smatra da njezina djeca na zdrav način gledaju na svijet poznatih.

Diskretan korak u javnost

Iako se rijetko pojavljuje u javnosti, Shilohin kratki nastup u spotu pokazao je da ipak polako izlazi iz sjene slavnih roditelja, ali na vlastiti način i kroz umjetnost koja joj je najbliža.

Hoće li ovo biti početak njezine veće prisutnosti u javnosti, tek ostaje za vidjeti, no jedno je sigurno, interes publike već sada je velik.

