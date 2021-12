KAKVA ŽENA! / Zamalo toples: Božanstvena Irina Shayk u ultravrućoj kombinaciji došla podržati Bradleyja Coopera

Slavna manekenka Irina Shayk (35) na premijeru filma "Nightmare Alley", koja je održala u New Yorku, došla je provokativno odjevena te je tako zasjenila sve zvijezde koje su prodefilirale crvenim tepihom. Ona je na sebi imala usko tamno odijelo, a gole grudi prekrila je kožnatim trakicama. Lijepa manekenka pozirala je s kolegicom Stellom Maxwell. Djevojke su spremo pozirale fotografima držeći se za ruke, a međusobno su izmjenjivale nježne poglede. Irina je na premijeru došla kako bi podržala svog bivšeg partnera i oca svoje kćeri Bradleyja Coopera koji u filmu ima glavnu ulogu. Nedavno se po kuloarima počelo šuškati da su njih dvoje ponovo zajedno. Te glasine uslijedile su nakon što su ih paparazzi uhvatili u šetnji s kćerkicom Leom De Seinom kada su se nježno gledali i grlili. Podsjetimo, Irina i Bradley bili su u vezi od 2015. do 2019. godine. Prekinuli su nakon što su se pojavila šuškanja da je on imao aferu s Lady Gagom dok su snimali film "Zvijezda je rođena".