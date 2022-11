Slavna glumica Sharon Stone (64) šokirala je obožavatelje podijelivši na Twitteru kako ima veliki tumor kojeg mora operirati.

'Trebat će mi do šest tjedana da se oporavim'

"Upravo sam imala još jednu pogrešnu dijagnozu i netočnu proceduru. Ovaj put dupla epiduralna. S pogoršanjem boli otišla sam po drugo mišljenje: Imam veliki fibroidni tumor koji se mora izvaditi", započela je objavu.

"Posebno damama: nemojte se praviti da nije bitno, potražite drugo mišljenje. To vam može spasiti život. Do potpunog oporavka će mi trebati četiri do šest tjedana. Hvala svima na brizi. Sve je dobro", napisala je glumica.

Naime, fibroidi su nekancerogene izrasline koje se razvijaju u ili oko maternice. Izrasline se sastoje od mišićnog i fibroznog tkiva, a veličine su različite. Ponekad su poznati kao miomi maternice ili leiomiomi. Mnoge žene nisu svjesne da imaju miome jer nemaju nikakve simptome.

Podsjetimo, Stone je ovo ljeto progovorila o tome kako je imala devet pobačaja, rekla je kako misli da su žene prisiljene pobačaj gledati kao nekakvu vrstu neuspjeha.

"Mi žene nemamo prostora za razgovor o ovom bolnom gubitku. To nije mala stvar. Međutim, prisiljene smo misliti da je to nešto s čime se same trebamo nositi i da je to neka vrsta neuspjeha", kazala je Sharon za jedan američki časopis.