Godine 2019. na jednoj je gala večeri iznijela svoje iskustvo oporavka od moždanog udara, nakon kojeg je imala devetodnevno krvarenje mozga: "Bila sam na intenzivnoj njezi devet dana i šanse da preživim bile su jako male. Imala sam težak moždani udar. Krvarila sam devet dana. Dvije sam godine učila ponovno govoriti i hodati. Nisam znala ni čitati dvije godine. Bilo je to ponižavajuće putovanje", prisjetila se. Istom je prilikom priznala i kako su rijetki imali razumijevanja za ono što joj se događa: "Ljudi su bili brutalni. Od žena u industriji do sutkinje koja se bavila mojim slučajem za skrb nad sinom. Mislim da nitko ne razumije koliko je moždani opasan za žene i što je potrebno za oporavak. Trebalo mi je sedam godina, a spasio me Bernard Arnault, predsjednik LVMH konglomerata. Spasio me Diorovim ugovorom, ali morala sam dići novu hipoteku. Izgubila sam sve što sam imala. Izgubila sam svoje poslove. Bila sam najtraženija filmska zvijezda, znate? Bilo je slično kao i s princezom Dianom. Obje smo bile slavne: ona je umrla, ja sam imala moždani i obje smo zaboravljene", priznala je drhtavim glasom.