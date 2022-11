"Užasno je za Dianinu djecu što to opet moraju vidjeti. Neobzirno je", rekla je astrologinja princeze Diane. "Osjećam da su Dianina smrt i nesreća bili najveći šok naše generacije. To je imalo tako veliki utjecaj na nacionalnu psihu. Pretpostavljam da tvorci Krune smatraju da imaju pravo prikazati rekonstrukciju scena koje su dovele do njezine smrti i da to ima dramatičan učinak", dodala je Frank koja je poznavala Dianu od 1989. do njezine smrti, također se zapitala je li ovo pravo vrijeme za dramatizaciju Dianine smrti tako brzo nakon kraljičine smrti.