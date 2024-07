Sharon Stone u 67. godini pozirala u toplesu: 'Bila i ostala najljepša'

Holivudska glumica Sharon Stone ni sa navršenih 66 godina ne prestaje oduzimati dah svojom pojavom. Popularnost je stekla početkom 90-ih u erotskim trilerima "Sirove strasti" i "Sliver", a njezina bezvremenska ljepota i vitka figura odupiru se znakovima starenja. Glumica je tako na svom Instagram profilu podijelila izazovnu fotografiju na kojoj se nalazi samo u donjem dijelu kupaćeg kostima.

Ispred nje vidi se slika koju je upravo u tom trenutku dovršavala, a poznato je kako se već neko vrijeme bavi umjetnosti.

"Ponekad se iz bazena samo prebacim na slikanje", napisala je u opisu fotografije.

Njezini pratitelji obasipali su je komplimentima ispod objave te hvalili njezin izgled.

"Kad sam bila mala pogledala sam ‘Sirove strasti‘ i pomislila sam da si jedna od najljepših žena koje ikad! I dalje to mislim nakon svih tih godina.", "Imam 32 godine, a ti izgledaš bolje nego ja", "Slike su ti lijepe, ali tek ti...", neki su od komentara oduševljenih obožavatelja.

Foto: Profimedia

Godine 2001. zvijezda filma "Sirove strasti" doživjela je moždani udar koji je doveo do devetodnevnog krvarenja mozga, zbog čega je morala napraviti pauzu od Hollywooda na sedam godina. “Ljudi su me u to vrijeme iskorištavali”, rekla je američka glumica te dodala: “Imala sam 18 milijuna dolara štednje od svoje karijere, a kad sam se vratila na svoj bankovni račun, sve je nestalo. Uopće više nisam imala novca.“

Foto: Instagram Sharon Stone

66-godišnja glumica rekla je da se, umjesto ogorčenosti zbog onoga što je doživjela nakon moždanog udara, odlučila usredotočiti na pozitivno.

