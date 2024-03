Američka glumica Shannen Doherty (52) prisjetila se žestoke svađe s kolegicom iz serije 'Beverly Hills, 90210' Jennie Garth zbog šale.

Shannen je nedavno razgovarala sa svojim bivšim glumačkim kolegom Brianom Austinom Greenom u svom podcastu 'Let's Be Clear', gdje se prisjetila jednog incidenta.

"Jennie je radila 'Pants Down Day' (dan spuštenih hlača, op.a.), šalu gdje bi povukla hlače nekim članovima ekipe na smiješan način, a neki od njih su se zbog toga prilično živcirali, a onda sam to preokrenula i rekla, 'Skirt Up Day' (dan podizanja suknji, op.a.). Uvijek je ispod odjeće nosila muške bokserice Calvin Klein, tako da nisam mislila da je to tako velika stvar. I tako sam napravila 'Skirt Up Day' i oh, moj Bože, izgubila se, a ja jednostavno nisam bila raspoložena odustati," nastavila je Doherty.

Green, koji je utjelovio Davida Silvera u seriji, prisjetio se tučnjave te rekao kako su tada on i njihov kolega Ian Ziering požurili intervenirati.

"Sjećam se kad je u jednom trenutku došlo do tučnjave i kad smo Ian i ja bili tamo. I tako, nas dvoje smo uskočili, na neki način, u središte toga kako bismo spriječili da eskalira", ispričao je Green.

Također dodao je i kako je uvijek postojala napetost između ženskih članova glumačke postave, koja se sastojala od glumica Tori Spelling i Gabrielle Carteris - što je objasnio kao 'situaciju koju nije lako gledati'.

Bila izbačena zbog osobnih problema

Doherty je inače glumila Brendu Walsh u hit TV emisiji od 1990. do 1994. kada je izbačena zbog osobnih problema.

"Uoči moje posljednje sezone, bila sam u stvarno užasnom braku i bilo je stvari koje su se događale u tom braku zbog kojih mi je bilo jako teško stalno dolaziti na vrijeme na posao.", ispričala je, a obratila se i Charmed.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Nažalost, početkom 2020. Shannen je hrabro objavila na Instagramu da joj se rak dojke vratio. Glumica je podijelila srceparajuću vijest tijekom nastupa na Good Morning America. "Više bih voljela da ljudi to čuju od mene", rekla je, objasnivši da će vijest vjerojatno izaći u sudskim papirima koji su dio tekuće tužbe iz 2018. "Ne želim da se to izokrene. Ne želim da to bude sudski dokument. Želim da bude stvarno i autentično. Želim kontrolirati priču. Želim da ljudi znaju iz prve ruke", objasnila je.

"Znam da je to postao veliki problem za vas ostale, kao što bi i trebalo biti jer ako svi drugi stignu na vrijeme, a vi čekate jednu osobu, to je sranje", rekla je a "Charmed" te objasnila kako su njezini radnici bile prisiljeni "raditi duže" zbog Doherty kašnjenja.

Bori se s rakom

Podsjetimo, Doherty se vjenčala s američkim glmcem Ashleyjem Hamiltonom 1993. godine, ali su raskinuli godinu dana kasnije zbog njegove borbe s ovisnošću.

“Nisam čak htjela izaći iz kuće jer sam se bojala da će Hamilton otići po drogu”, rekla je Priestleyu.

Doherty se inače bori s rakom dojke u stadijua, a otkrila je i kako je i njezin otac također bio "super bolestan" u to vrijeme, ali nije otkrila ozbiljnost njegovog stanja.

"Volio bih da sam znao više o tome što se događalo u tvom osobnom životu u to vrijeme jer sam se mogao nadati da sam to mogao riješiti s više suosjećanja i više brige, ali znali smo samo ono što smo znali", odgovorio joj Priestley.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia "Nepoznato je uvijek najstrašniji dio", priznala je. "Hoće li kemoterapija djelovati? Hoće li zračenje djelovati? Hoću li opet morati prolaziti kroz ovo ili ću dobiti sekundarni rak? Bol je podnošljiva, znaš da je život bez grudi izvediv, no tu je i briga za tvoju budućnost i kako će tvoja budućnost utjecati na ljude koje voliš", rekla je glumica. S obzirom na to da je Shannen bila otvorena i iskrena o cijeloj svojoj borbi s rakom, nije mogla biti sretnija nakon što je obavijestila obožavatelje da je službeno u remisiji u travnju 2017.

Glumica je rekla da ne "okrivljuje" glumačku postavu jer nisu znali što se događa iza kulisa njezina života, ali bi voljela da su producenti postavili više pitanja prije nego što odluče izbaciti njezin lik iz serije.

“Nekako bih voljela da su sjeli, pogledali me i rekli: "Slušaj, krajnji rezultat će biti ovo, dobit ćeš otkaz i nitko od nas to više nije voljan trpjeti i razumijem da imate problem u privatnom životu, ali to također ne može prokrvariti u poslu. Moraš se sabrati!'", ispričala je.

