Shakira doživjela nezgodu na koncertu: Video pada zapalio društvene mreže

Kolumbijska pjevačica Shakira (48) nedavno je doživjela nezgodu na koncertu, što je šokiralo njene mnoge obožavatelje. Pop zvijezda se poskliznula i pala na pozornicu u dvorani u Montrealu te su videozapisi njenog pada, ali i reakcije postali viralni na društvenim mrežama.

Pjevačica je trenutačno na svjetskoj turneji "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" na kojoj promovira svoj novi album, a pad se dogodio tijekom izvođenja svojeg starijeg hita "Whenever, Wherever". Shakira je izgubila ravnotežu i pala na stranu, no s lakoćom se podigla i nastavila s izvedbom, oduševivši publiku.

"Čak i kad padne, ima stila", "Ovaj put se stvarno jako udarila, ali kao i uvijek, izašla je iz nezgode kao pobjednica", "Izvela je to graciozno i ostala elegantna", pisali su brojni fanovi na društvenim mrežama. Čini se da se ipak ne radi o teškoj ozljedi s obzirom na to da je nakon tog nastupa održala koncerte u Detroitu, Chicagu i Torontu.

Otkako je započela turneju suočila se s nekoliko prepreka, uključujući i bolest zbog koje je morala otkazati nastup u Peruu. Riječ je o njenoj sedmoj turneji koja je započela 11. veljače ove godine u Rio de Janeiru, a završit će 16. studenog u Limi, Peruu.

