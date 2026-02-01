FREEMAIL
EMOTIVNI TRENUTAK /

'Ovo je bila dooobra noć!' Severina zabljesnula na Zlatnom studiju, kraj nje blistala kraljica!

'Ovo je bila dooobra noć!' Severina zabljesnula na Zlatnom studiju, kraj nje blistala kraljica!
Foto: Ziga Zivulovic Jr./f.a.bobo/f.a.

Severina je emotivnu večer na dodjeli Zlatnog Studija proslavila uz majku Anu

1.2.2026.
18:17
Ziga Zivulovic Jr./f.a.bobo/f.a.
Jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda, Severina (53), zablistala je na dodjeli nagrada Zlatni Studio, a najemotivniji trenutak večeri podijelila je sa svojom najvećom podrškom, majkom Anom.

Glamurozna noć na dodjeli nagrada

Na svom Instagram profilu, podijelila je niz fotografija i kratki video s dodjele prestižne medijske nagrade Zlatni Studio. Uz jednostavan, ali znakovit opis "Ovo je bila doooobra noć, predosjetila sam", pjevačica je sa svojih više od dva milijuna pratitelja podijelila djelić slavljeničke atmosfere. Za svečanu prigodu odabrala je glamuroznu kombinaciju koja je istaknula njezinu besprijekornu figuru: atraktivan top bez naramenica od svijetlog umjetnog krzna i elegantne crne hlače visokog sjaja s teksturom zmijske kože. Cjelokupni dojam zaokružila je decentnim, zlatnim nakitom i crnom torbicom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ipak, ono što je privuklo najviše pažnje i izazvalo najviše simpatija nije bila njezina modna kombinacija, već njezina pratnja. Severina je na dodjelu stigla držeći za ruku svoju majku Anu Vučković, koja je za ovu prigodu odabrala klasičan i elegantan kaput zlatno-srebrnog uzorka. Vrhunac večeri bio je trenutak kada je Severina preuzela prestižnu nagradu Zlatni Studio.

Oduševljenost pratitelja

Komentari ispod objave svjedoče o golemoj podršci koju uživa. Pratitelji su je obasuli porukama ljubavi i čestitkama, a mnogi su istaknuli dirljiv prizor s majkom. "Kraljica i Kraljica Majka", "Kraljica naša sa dragom mamom", samo su neki od komentara. 

POGLEDAJTE VIDEO: Ušli smo u novi mjesec, RTL-ov meteorolog otkrio što očekivati u 'veljači prevrtači'

SeverinaZlatni GlobusMajka
'Ovo je bila dooobra noć!' Severina zabljesnula na Zlatnom studiju, kraj nje blistala kraljica!