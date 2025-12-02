Severina objavila slike s adventa u Beču sa sinom i obitelji: 'Natjerali me da budem turist'

Popularna hrvatska pjevačica Severina (53) otputovala je s obitelji i prijateljima u Beč, gdje je tijekom vikenda službeno započeo Advent. Pjevačica je na društvenim mrežama podijelila niz fotografija s blagdanski uređenih ulica, a svojom objavom odmah je privukla pozornost obožavatelja.

U društvu obitelji i najbližih

Na fotografijama se mogu vidjeti njezina dugogodišnja prijateljica Vedrana Vasić, nećakinja Mia Popović te sin Aleksandar. U opisu objave Severina je kratko i duhovito poručila: "Kad me ukućani natjeraju da budem turist."

Time je otkrila da je ovoga puta prepustila inicijativu svojoj obitelji, koja ju je nagovorila na obilazak najpoznatijih bečkih lokacija.

Ponovno objavljuje fotografije sina

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Severina je godinama imala zabranu objavljivanja fotografija svog sina na društvenim mrežama. O toj temi govorila je nakon nedavnog velikog koncerta u Areni Zagreb, ističući da joj je situacija bila posebno teška.

Tada je naglasila: "Bila sam jedna od rijetkih majki na svijetu koja nije smjela ponosno objavljivati fotografije svog sina. Srećom, na kraju sam odobrenje dobila od najvažnije osobe – mog djeteta. Odobrenje jače od bilo kojeg zakona i birokrata. I konačno ponovno živimo sritno i lipo."

Sudeći prema novim objavama, pjevačica sada ponovno može javno dijeliti obiteljske trenutke, što je oduševilo njezine brojne pratitelje.

POGLEDAJTE VIDEO: Ne stišavaju se reakcije na marš protiv fašizma: 'U nedjelju sam se probudio usred '41.-e'