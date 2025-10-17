Severina bolesna održala koncert u Zadru: 'Imam koronu, nemojte se približavati'

Severina (53) je prije nekoliko dana nastupila u Zadru, gdje je već na početku koncerta publici poručila da nije u najboljem zdravstvenom stanju. “Dobro večer svima! Jako mi je drago što sam opet ovdje, ali imam koronu, pa se, molim vas, nemojte približavati”, rekla je Splićanka uz osmijeh, zadržavši profesionalnost i energiju unatoč bolesti, prenosi 023.Zadar.

Novi koncerti pred njom

Nakon zadarskog nastupa, pjevačica se posvetila pripremama za veliku koncertnu seriju “Ja samo pjevam”. Severina će 24. listopada nastupiti na splitskim Gripama, dok će 7. i 8. studenoga održati koncerte u zagrebačkoj Areni.

Povratak na velike pozornice

Posljednji put Severina je u zagrebačkoj Areni nastupila u prosincu 2019. godine na turneji The Magic Tour, dok su je Splićani posljednji put uživo gledali u travnju 2017. na koncertnoj promociji mjuzikla Naša bila štorija s Tedijem Spalatom (71). Očito je da pjevačica s nestrpljenjem iščekuje povratak pred publiku, unatoč zdravstvenim poteškoćama.

