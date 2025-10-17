BEZ ODMORA /

Severina bolesna održala koncert u Zadru: 'Imam koronu, nemojte se približavati'

Severina bolesna održala koncert u Zadru: 'Imam koronu, nemojte se približavati'
×
Foto: Ziga Zivulovic/pixsell/ F.a. Bobo

Pjevačica je publici u Zadru priznala da ima koronu, ali nije odustala od koncerta

17.10.2025.
8:53
Hot.hr
Ziga Zivulovic/pixsell/ F.a. Bobo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Severina (53) je prije nekoliko dana nastupila u Zadru, gdje je već na početku koncerta publici poručila da nije u najboljem zdravstvenom stanju. “Dobro večer svima! Jako mi je drago što sam opet ovdje, ali imam koronu, pa se, molim vas, nemojte približavati”, rekla je Splićanka uz osmijeh, zadržavši profesionalnost i energiju unatoč bolesti, prenosi 023.Zadar.

Severina bolesna održala koncert u Zadru: 'Imam koronu, nemojte se približavati'
Foto: Ivica Galovic/pixsell

Novi koncerti pred njom

Nakon zadarskog nastupa, pjevačica se posvetila pripremama za veliku koncertnu seriju “Ja samo pjevam”. Severina će 24. listopada nastupiti na splitskim Gripama, dok će 7. i 8. studenoga održati koncerte u zagrebačkoj Areni.

POGLEDAJTE VIDEO: Gotova je istrage nesreće podmornice Titan, a Italija ima najdugovječniju baristicu

Povratak na velike pozornice

Posljednji put Severina je u zagrebačkoj Areni nastupila u prosincu 2019. godine na turneji The Magic Tour, dok su je Splićani posljednji put uživo gledali u travnju 2017. na koncertnoj promociji mjuzikla Naša bila štorija s Tedijem Spalatom (71). Očito je da pjevačica s nestrpljenjem iščekuje povratak pred publiku, unatoč zdravstvenim poteškoćama.

POGLEDAJTE VIDEO:ROBOT ZITA

SeverinaKorona
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BEZ ODMORA /
Severina bolesna održala koncert u Zadru: 'Imam koronu, nemojte se približavati'