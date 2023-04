Sestra nestale Marijane Seifert, Maja Kovačević ispala je ovog vikend iz srpskog reality showa "Zadruga". Maja je na imanju u Šimanovcima bila nekoliko mjeseci, a nakon izlaska iz "Zadruge" u studiju je zapkala kada je govorila o svojoj obiteljskoj situaciji. Dok je bila u realityju preminuo je njezin otac Ivo Kovačević.

"Malo mi je drugačije iskustvo bilo. Bit ću skroz iskrena i reći ću da sam emotivno i psihički skrhana i iscrpljena. Unutra to nisam željela pokazati tim strancima. Neki su mi manje, neki više dragi, ali nisu prijatelji da bih dijelila osjećaje s njima. Meni je bilo jako teško. Pokušavala sam se izboriti da budem okej sama sa sobom svaki dan. Izgubila sam dva člana obitelji. Ušla sam da bih pružila nešto više sebi i obitelji i nikome nisam htjela do znanja kako sam. Stavljala sam lažni osmijeh na lice i treba mi da sad izbacim iz sebe sve što nosim. Otac je trebao biti tu da me odvede kući večeras", rekla je kroz suze.

Podsjetimo, Marijana je nestala 27. travnja prošle godine. Zadnji put je viđena na vlastitoj adresi na Savici gdje je živjela sa suprugom i djecom. Nestanak je prijavio njezin suprug, a nedugo nakon toga na savskom mostu su pronađene njezine osobne stvari.

U trenutku nestanka Marijana je bila odjevena u kratku majicu zelenkaste boje, crnu sportsku jaknu, tajice crne boje sa bijelo-crvenom crtom i svijetle tenisice.