U novom danu u 'Zadruzi', Ana Ćurčić je primjetila da Maja Kovačević danas nije dobro. Ona joj je priznala da je danas rođendan njenoj nestaloj sestri Marijani Seifert za koju je uvjerena da više nije živa.

"Što te muči?", pitala je Ana.

"Nije mi dobro, danas je rođendan mojoj pokojnoj sestri, a napadali su me da sam htjela novce. To je laž. Ja nikad ništa ovdje nisam uzela nikome, ne bih zlobnim ljudima, a ne ovima što bih mogla. Napadali su me i svašta izgovorili. Dobila sam živčani slom i klela sam se u dijete", govorila je Maja kroz suze.

Podsjetimo, misterija povodom nestanka bivše sudionice Big Brothera Marijane Seifert traje i dalje iako je ona nestala prije godinu dana.