Michael Jackson preminuo je 2009., cijeli život pratile su ga kontroverze, slomile su ga optužbe za dječju pornografiju s kojima se, zadnjih godina života, kako kaže Janet, nije mogao nositi. "Ne mogu funkcionirati ako ne spavam. Morate to otkazati. Ne želim da to otkažu, ali morat će to otkazati", prema riječima liječnika koji je pjevača posljednji vidio, prije nego što je hitno prevezen u bolnicu, to su navodno bile njegove posljednje riječi, piše Exspress.co.