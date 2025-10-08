Sestra Dolly Parton otkrila njeno zdravstveno stanje: 'Postanite molitveni ratnici za nju'

Američka pjevačica Dolly Parton (79) posljednjih tjedana povukla se iz javnosti zbog zdravstvenih razloga, a zabrinutost fanova porasla je nakon emotivne objave njezine sestre Freide.

"Sinoć sam cijelu noć bila budna moleći za svoju sestru Dolly. Mnogi od vas znaju da se u posljednje vrijeme ne osjeća najbolje... osjećam potrebu zamoliti cijeli svijet koji je voli da postanu molitveni ratnici", napisala je Freida na Facebooku.

Kasnije je pojasnila da "nije htjela uplašiti nikoga" i da se Dolly "samo osjeća malo loše". Pjevačica je krajem rujna otkazala šest koncerata u Las Vegasu zbog "zdravstvenih izazova", rekavši: "Moram se podvrgnuti nekoliko zahvata... Izgleda da je došlo moje vrijeme za servis na 160.000 kilometara, iako to ovaj put nije uobičajeni posjet mom plastičnom kirurgu!".

Dodala je da ne može pružiti show kakav publika zaslužuje. "Želim biti u najboljoj formi za obožavatelje koji plaćaju dobar novac za moje nastupe", rekla je.

Zdravstvene poteškoće pojavile su se i ranije, kad je propustila događaj u svom zabavnom parku Dollywood. "Imala sam bubrežni kamenac... Ispostavilo se da je došlo do infekcije", objasnila je.

Ove izazove Dolly proživljava nakon smrti supruga Carla Deana, s kojim je provela više od 60 godina. "Mnogo je patio. Mirna sam što je on u miru, ali to me ne sprječava da mi nedostaje i da ga volim", izjavila je.

