No, sve je to iz daljine gledala Ayleen Charlotte, također jedna od žena koju je "Varalica s Tindera" uspio nasamariti. No, upravo je zbog nje cijela priča postala viralna. Navukla ga je u svoju zamku i život mu okrenula naopačke. Kako je ona dizajnerica po struci, uvjerila ga je da bi mogla prodati njegovu dizajnersku odjeću i tako mu pomoći, no jednostavno je zadržala novac, a on je ostao bez ičega.