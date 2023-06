Predstavnik glumca Sergia Calderóna rekao je za People da je glumac preminuo u srijedu ujutro te da je bio "okružen obitelji u vrijeme" svoje smrti. "Prethodno je bio u bolnici zbog upale pluća; nisam siguran da je to uzrok", dodao je predstavnik.

'Zbogom mitski gusaru'

Calderón je rođen u Coatlan del Rio, Morelos, Meksiko, 21. srpnja 1945. i studirao je na Institutu Andrés Soler Asociación Nacional de Actores prije nego što je krenuo u glumu. Glumac je u proteklih 50 i više godina imao desetke holivudskih uloga, počevši od uloge u filmu "Most u džungli" iz 1970-ih.

Pojavio se i kao kapetan Vallenueva u "Na kraju svijet"a (2007.) i u "Ljudima u crnom" (1997.). Ostali filmovi u kojima je Calderón glumio su "The Missing" (2003), "The Ruins" (2008) i "Dozvola za male Fockere" (2010), dok je također imao nekoliko uloga i na televiziji.

Nakon pauze od glume 2015., Calderón se pojavio u tri projekta 2022.: "The Seven Faces of Jane" kao i u epizodama "Better Things" i "The Resort". Nakon što se saznalo za njegovu smrti, mnogi su se na društvenim mrežama oprostili od ovog simpatičnog glumca.

"Tako sam tužan što je Sergio Calderón preminuo. Uvijek o njemu razmišljam kao o El Cajonu, riječnom piratu iz A-Teama", "Zbogom velikom Sergiu Calderónu, mitskom gusaru 'El Cajonu' u jednako mitskoj dvostrukoj epizodi The A-Team i kapetanu Villanuevi u Piratima s Kariba: Na kraju svijeta", tvitali su obožavatelji.

Calderón je iza sebe ostavio suprugu Karen Dakin, sina Patricka Calderón-Dakina, kćer Johannu Calderón-Dakin, zeta Raaja i troje unučadi: Krishnaavi, Emiliano i Victoriju, navodi The Hollywood Reporter.