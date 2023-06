Prije samo godinu dana producentica i redateljica Ashley Colburn i njen suprug, veterinar Marca McCaughan rekli su sudbonosno "da". Ipak, za svoje hrvatske prijatelje odlučili su ga reći još jednom - i to u bajkovitom Trogiru.

Par je prošli tjedan doputovao u Hrvatsku u kojoj će prirediti svadbu za prijatelje u Hrvatskoj i 36 članova obitelji koji su s njima doputovali iz Sjedinjenih Američkih Država.

"Na vjenčanju u Kaliforniji imala sam dvije djeveruše iz Hrvatske, ali nisu mogli doći svi moji hrvatski prijatelji pa sada organiziramo party u Trogiru kojem se jako veselim. Htjela sam i da naše obitelji iskuse pravo ovdašnje vjenčanje i upoznaju Hrvatsku. Bojan će nam pjevati i jako mi je drago što će biti s nama. Već mi je rekao kako se pobrinuo da bend zna naše pjesme pa ću i ja zapjevati. Bit će divno i zabavno jer će svi ljudi koje volim biti na mjestu koje volim. Na žalost, brod na kojem ćemo imati tulum nije dovoljno velik i ne stanu stolovi za večeru, ali bit će predjela i alkohola u neograničenim količinama", rekla je Ashley.

"Mislim da ćemo ponovno rezati tortu i vjerojatno ćemo pustiti videosnimku našeg američkog vjenčanja. Bit će to ponajprije tulum kako bi Marc upoznao sve moje prijatelje, ali i da njegova obitelj vidi koliko mi je Hrvatska važna, koliko je dio mene. Ne znam im to objasniti i kada bi me prijatelji ispitivali kako mi je živjeti u Istri, godinama sam odgovarala: 'Pa dobro je.' Jednostavno nisam znala kako opisati svoje oduševljenje a da se ne čini da se hvalim. Nisam mogla opisati koliko mi je dobro i jako sam sretna što će sada svi to doživjeti", rekla je redateljica koja je još prije deset godina u Istri kupila kuću.

Bukirala je kruzer!

Većinu svog vjenčanja planiraju provesti krstareći Jadranom brodom na kojem je dvadesetak kabina za 40 osoba.

"Mislim da je to jedan od najboljih načina da se upozna Hrvatska. Nekoliko puta sam krstarila takvim brodom, a prije sedam, osam godina na jednom sam okupila svoju obitelj. Došlo je tada tridesetak ljudi koji i danas pričaju o tome i ispituju me kada ćemo to ponoviti. Plovidba brodom sve olakšava jer ne moramo unajmljivati automobile, a vidjet ćemo Dubrovnik, Split, organizirala sam ture po otocima… Predivno je jer smo zajedno, a kako dođemo u neku luku, svatko može raditi što želi", pojasnila je Ashley.

"Veselim se što ćemo biti s obitelji i prijateljima. Jako mi se sviđaju ljudi ovdje, druženja i pjevanja uz vino, a i peka, njoj se baš veselim. Drago mi je što su i moji roditelji ovdje jer im je ovo prvi posjet Europi i Hrvatskoj, a posebno je jer je moja prabaka rođena u Zagrebu, a pradjed u Sloveniji", rekao je njen suprug.

Centar Zagreba redateljičinoj svekrvi izgleda kao Disneyland

Kao i mladenci, svadbenim putovanjem oduševljeno je 36 članova njihove obitelji koji su došli uz Kalifornije.

"Svi su jako uzbuđeni. Čim je vidjela centar Zagreba, Marcova mama rekla je da se osjeća kao da je u Disneylandu, sve joj je nestvarno. U Americi se zgrade grade kako bi da nalikovale europskim, a ona je sada ovdje i sve proživljava. Lijepo je gledati njihove reakcije i jedva čekam da vide more", rekla je Ashley.

Podsjetimo, upravo je Ashley s Bojanom Jambrošićem osvojila drugo mjesto u osmoj sezoni glazbenog showa "Zvijezde pjevaju".

Otkrila je i kakva joj je bila prva godišnjica braka.

"Teško je povjerovati da je već prošla godina dana. Lijepa je bila, puna promjena jer prije braka nismo zajedno živjeli. Velika je bila odluka gdje ćemo živjeti i morali smo naučiti uskladiti privatni i poslovni život. Baš sam dosta bila zaposlena jer kada se udaš, dobiješ još jednu obitelj i treba uskladiti sve njihove aktivnosti. Ali dobro je, a kako još nemamo djecu, svaki vikend radimo nešto ili nekamo putujemo i želimo što više iskoristiti tu slobodu dok je imamo", rekla je.

Planira se preseliti u Hrvatsku?

Ono što svakako veseli jest činjenica da ovaj par kao opciju vidi i život u Hrvatskoj.

"Razgovaramo o tome da bismo možda došli živjeti u Hrvatsku i imali još veću farmu. Pa i tu ima trkaćih konja o kojima se Marc može brinuti. Jako volimo naš život u Kaliforniji, obitelji su nam tamo, ali osjećam da smo u razdoblju života kada su mogućnosti beskrajne. Nedostaje mi Hrvatska, ovdje imam prijatelje koji su mi kao obitelj, a i Marcu se ovdje jako sviđa. Ali sada ćemo se prvo fokusirati na obitelj. Znam da je to božji plan, ali što prije želimo imati djecu, a farma u Hrvatskoj… vidjet ćemo", zaključila je redateljica.