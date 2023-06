NEPREPOZNATLJIVA ZBOG FOTOŠOPA / Fatalna ljepotica 'Spasilačke službe' razočarala fan bazu zbog paparazzo fotki: 'Na Instagramu je ovo druga osoba'

Američka glumica i zvijezda serije "Spasilačka služba" Donna D'Errico redovito mami uzdahe svojim vatrenim fotografijama u bikiniju zbog kojih rijetko tko vjeruje da ima 55 godina, ali sada su osvanule njezine paparazzo fotografije koje su pokazale pravu istinu. Donna je snimljena u šetnji Hollywoodom sa svojim 30-godišnjim sinom Rhyanom D'Erricom, no rijetki su je uspjeli prepoznati s obzirom na to da ne nalikuje na sebe jer ne izgleda ni približno slično kao na fotografijama koje sama objavljuje na Instagramu. Nekad fatalna dama prošetala se bez šminke na licu, sa šiltericom na glavi i u širokom bijelom kombinezonu, a traga nije bilo ni njezinoj vitkoj liniji kojom se inače svakodnevno hvali. "Na Instagramu je ovo druga osoba", "A i mislio sam da su u igri filteri", "Ma ovo je nečuveno", "Kako nas je samo prevarila", "Velika prijevara Donna", neki su od komentara razočaranih Donninih fanova na Twitteru. Inače, ova glumica je nekoliko puta pozirala za Playboy, skinula se do kraja kako bi prikupila novac za spašavanje žrtava trgovanja ljudima, školovanje ranjivih ljudi i pomaganje preživjelima da se vrate samostalnom životu. U galeriji usporedite Donnino izdanje na Instagramu s onim u stvarnom životu...