Jedan od najpoznatijih srpskih glumaca Sergej Trifunović (52) prošli tjedan uhićen je na prijelazu Bajakovo kada je pokušao ući u zemlju, što je potvrdila splitska policija. Njegovo uhićenje uslijedilo je zbog zabrane ulaska u zemlje EU, koja je, prvo se pričalo, rezultat incidenta iz rujna prošle godine, kada je vrijeđao hrvatske policajce u Splitu.

No, supruga Isidora tvrdi da je Sergej dobio kaznu zbog sporne meme fotografije. "Sergej je kažnjen zbog meme fotografije, iako nije autor te fotografije, već njezin distributer. Fotografija je bila sporna. Ovaj slučaj nema veze s onim od prošle godine u Splitu'', rekla je Isidora za Blic.

Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell

Sada se Sergej oglasio u emisiji Kec na jedanaest na srpskoj televiziji K11 i progovorio o spornom uhićenju na graničnom prijelazu Bajakovu.

"Kad su nas tražili dokaz da smo vjenčani, pozvali smo oca Vladu, koji nas je vjenčao, da pošalje vjenčani list. Rekao mi je da ovo što mi se dogodilo predstavlja zabranu slobode. 'Plaćaš cijenu svoje želje da budeš slobodan. To se ne prašta. Isto je i kod nas kao i kod njih. Previše je zatezanja i mislim da nas taj rat vodi samo u dublji problem. To je ono što se ne prašta.' Više sam puta sam uhićen nego Tony Soprano. On je od FBI-a uhićen tri puta, dok sam ja samo Splitu uhićen četiri puta", rekao je Sergej pa dodao:

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL Sergej Trifunović

''Ono što najviše treba izbjegavati je rečenica koju sam čuo milijun puta - 'A oni…' i onda se odgovornost prebacuje na drugu stranu. Hajde prvo da pogledamo sebe. Divno je što je predsjednik Vučić stao uz mene i isto tako mislim da treba stati uz svakog građana svoje zemlje. Još jednom želim zahvaliti našoj ambasadi i ambasadorici Jeleni Milić u Zagrebu. Bili su uz mene cijelo vrijeme, a konzul je čak došao i na suđenje. Međutim, ovo ne smije postati borba za potpirivanje nacionalista. Moramo gledati i kako se mi ponašamo, a ne se natjecati tko je gori", zaključio je.

