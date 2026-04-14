Senidah ostavila malo toga mašti nakon novog selfija: Pjevačica podigla prašinu na Instagramu

Poznata slovenska pjevačica Senida Hajdarpašić (41), poznatija pod umjetničkim imenom Senidah šokirala je svoje pratitelje na Instagramu nakon što je objavila provokativnu fotografiju iz kupaonice. Senidah je gola pozirala ispred zrcala, a grudi je prekrila rukama da ne pokaže previše.

Provokativne fotografije i seksualnost

Njezin provokativni stil često je na meti komentara, a isto tako je i njezina seksualnost. Obožavatelji su stalno nagađali njezinu seksualnost, a ona je jednom prilikom otkrila kako nije naklonjena samo jednom spolu, već ističe da "ne gleda tko je i što je" netko tko joj se svidi.

Na pitanja oko svoje seksualne orijentacije odgovorila je da voli ljude te da se ne opterećuje fizičkim karakteristikama.

"Bitno je samo da si ti meni okej i to je to. Volim dobre ljude. Neiskvarene," priznala je tada.

Uspješna glazbena karijera

Senidah godinama gradi uspješnu glazbenu karijeru u regiji. Postala je prepoznatljivo ime zahvaljujući svom jedinstvenom stilu koji spaja trap, R&B i balkanski melos, a široj javnosti postala je poznata hitom ''Mišići''.

Njezine pjesme ''Behute'', ''Replay'' i ''Level'' bile su među najslušanijima na hrvatskim top-listama, a redovito surađuje s brojnim poznatim glazbenicima, poput Dine Merlina i Lepe Brene. U svibnju 2025. godine bila je gošća Aleksandre Prijović na koncertu u Ljubljani, što je dodatno potvrdilo njezinu popularnost i status regionalne zvijezde.

Biser iz blata

No, početak nije bio lagan. Senidah se na scenu probila sa snimkom na YouTubeu koju je objavila njezina sestra, a nakon nagovaranja, ohrabrila se javiti Cazzafuri s kojim i danas posluje.

"U tom trenutku nisam ni znala da je to objavila. Bila sam s dečkom i on je rekao: 'Nisam znao da pjevaš', nisam znala o čemu govori. Tražila sam od sestre da izbriše snimku, ali mama je rekla: 'Zašto, sine, pa to je dobro?'. Na kraju je ona to skinula i prijavila me na neko natjecanje na koje ja uopće nisam htjela ići", ispričala je Senidah na Extra FM-u.

Talent ju je odveo i na međunarodnu scenu – među ostalim, snimila je duet "Bandida" s meksičkom zvijezdom Adrielom Favelom, a Meksiko je iskoristila i kao kulisu za nove spotove. Posebno mjesto u karijeri ima i duet "Dođi" s legendarnim Dinom Merlinom, koji joj je bio specijalni gost na koncertu u Sarajevu.

