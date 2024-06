Pjevačica i glumica Selena Gomez već neko vrijeme je u vezi s glazbenim producentom Bennyjem Blancem, prijateljem i suradnikom njezinog bivšeg dečka Justina Biebera.

Njih dvoje sada su uhvaćeni kako zajedno napuštaju restoran u Malibuu u kojem su večerali, cijelo vrijeme su razmjenjivali nježnosti i nisu štedili na ljubavnim dodirima i poljupcima.

Foto: Profimedia Selena Gomez i Benny Blanc

Foto: Profimedia Selena Gomez i Benny Blanc

Foto: Profimedia Selena Gomez i Benny Blanc

Za dejt u luksuznom restoranu oboje su odlučili kako se neće zamarati formalnostima, već su izašli u prilično ležernom izdanju. Selena je odjenula ležernu bež vestu i mokasine boje kože, dok je izvršni direktor producentske kuće nosio svijetlu košulju cvjetnog uzorka, hlače boje kaki i papuče na nogama.

Zaputili su se prema Bennyjevom automobilu s kojim su planirali otići dalje, no to se nije dogodilo jer se on u međuvremenu pokvario. Zajedno su pričekali iznajmljeni automobil s kojim su se sretno odvezli.

Foto: Profimedia Selena Gomez i Benny Blanc

Foto: Profimedia Selena Gomez i Benny Blanc

Inače, da su Selena i Benny u vezi poznato je od prosinca prošle godine, kada je glumica nizom objava i komentara na Instagramu dala naslutiti kako je upravo on muškarac njezinog života.

"Ponašao se prema meni bolje nego prema bilo kojem ljudskom biću na planetu", napisala je tada te nadodala kako je Blanc njezino "apsolutno sve".

